研究：「北極放大」效應 格陵蘭冰層已融化到難以挽回

新研究顯示，格陵蘭（Greenland）冰層可能已經融化到無法挽回的地步，無論全球以多快的速度降低溫室氣體排放，冰層仍可能繼續融化。

路透社報導，科學家研究橫跨北極234個冰川截至2018年的34年數據發現，年降雪量已經不足以補充冰川在夏季融化而流失的雪和冰。

冰川融化已造成全球海平面每年平均上升1公釐。如果格陵蘭的冰全部溶化，全球海平面平均將上升6公尺，足以淹沒全球許多沿海城市，不過這個過程將花上數十年。

研究作者之一、俄亥俄州立大學（Ohio State University）冰河學家霍華特（Ian Howat）說：「格陵蘭好比煤礦坑裡的金絲雀（編按：英文諺語中「早期預警」的含意），而這隻金絲雀在這個時間點已差不多死了。」

研究團隊昨天將報告發表在「自然通訊地球與環境」（Nature Communications Earth & Environment）期刊。

過去30年來，北極暖化的速度比起全球其他區域至少快兩倍，此現象被稱為「北極放大」效應，而極地海冰在今年7月創下40年來最低點。

鑒於格陵蘭冰蓋鎖住了巨量的淡水，科學家長期以來都擔心格陵蘭的命運。如果這些冰蓋融化，全球海平面也將上升。

新研究顯示，該地區現在只會每100年才會增加一次冰層質量，因此一旦大量流失冰要重新長回冰層有多麼困難。

研究主筆、俄亥俄州立大學冰河學家金恩（Michalea King）說：「我們消耗的雪量，比我們在『好年頭』累積的還要多。」

金恩表示，這項重大發現應該促使各政府為海平面上升做準備。

科學家表示，全球仍能透過降低碳排來減緩氣候變遷，即使格陵蘭難再累積覆蓋其200萬平方公里的冰層，遏制全球氣溫上升也能放慢冰層流失的速度。