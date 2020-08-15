台灣15日新增一例武漢肺炎確診　馬來西亞傳新增自台移入　莊人祥：初篩陰性第13天確診

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣15日新增一例新冠肺炎確診案例，為20多歲女性自菲律賓返國。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎病例，為20多歲女性(案482)，自去(2019)年8月因公外派菲律賓，於今(2020)年8月13日返國，入境時主動告知曾有疑似症狀，於機場採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。



指揮中心表示，案482於8月10日出現嗅覺喪失、肌肉痠痛及流鼻水等症狀，曾自行服藥後症狀緩解，未曾於國外就醫。衛生單位已掌握接觸者共8人，其中3人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象；另同班機機組員5人均有適當防護，列為自主健康管理對象。

此外，馬來西亞衛生部14日公布，新增20例武漢肺炎確診病例，其中1例從台灣入境。馬來西亞衛生部官員告訴中央社，從台灣移入個案為33歲馬來西亞籍男性，是在台灣工作的華人。

莊人祥表示，目前僅知此個案在台灣待了一段時間，在8月2日經香港飛回馬來西亞，到達之後，初步檢驗是陰性；經過13天後採檢變成陽性。

為何該個案第13天還須採檢；莊人祥說，目前資訊不明，也不清楚該個案是否有症狀。也不能確認感染源，但不管如何，會把個案當作本土認真調查。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含83,352例排除)，其中482例確診，分別為390例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。



指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。