台灣故宮攜手海科館打造沉浸式展覽　南懷仁《坤輿全圖》AR版用手機展開大冒險

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)國立故宮博物院與國立海洋科技博物館聯合推出「繪製世界－藝術中的科學與科技特展」，交融藝術、自然、科技等跨域元素打造沉浸式互動環境，自即日起至11月15日於基隆海科館熱鬧登場。

故宮表示，在照相術普及之前，人類僅能以繪圖記錄世界，用想像力填補其中缺漏的訊息。此次展覽運用新媒體科技，演繹故宮文物對生態環境、地理與海上交通工具的珍貴紀錄。「探索郎世寧之花鳥走獸」，觀眾可藉由移動牆壁上的電視螢幕，一探清代西洋畫家郎世寧畫作中的花鳥走獸，欣賞畫家筆下自然寫實的畫境世界。「繪動藝想－繪畫互動投影」，邀請大小朋友繪製屬於自己的想像生物，與十八世紀清代畫家聶璜《海錯圖》中的海洋生物一同徜徉，豐富古今人們對廣浩海洋的無限想像。

「南懷仁的坤輿世界AR」取材自故宮典藏清代南懷仁《坤輿全圖》，是當時向康熙皇帝解說西方世界地理知識的工具。此一數位裝置結合擴增實境技術，民眾拿起手機環繞眼前實體的坤輿地球，即可展開一場寰宇大冒險，看看古今世界觀有何不同！

展覽另有巨幅投影定時劇場、故宮「同安船系列」數位內容及相關複製文物，以及海科館仿生機械魚、動物標本、船隻模型等展件，共同講述人類發現、理解世界的冒險想像！歡迎民眾值此酷暑時節，前往海科館展開故宮探索之旅，繪製出全新的世界！

繪製世界－藝術中的科學與科技特展

展期：2020/08/14至2020/11/15

平日09：00～17：00（08/31起每週一休館）

假日09：00～18：00（08/30前延長至19:00）

地點：國立海洋科技博物館 主題館三樓深海影像廳（基隆市中正區北寧路367號）