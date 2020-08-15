共軍台海南北軍演 美航艦雷根號返南海演習

在共軍13日宣布於台灣海峽和南北兩端實戰化演練後，美國海軍今天發聲明表示，航艦雷根號昨天在南海演習，演練海上防空作戰任務。

共軍東部戰區13日下午透過官方微博帳號，引述東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉指出，近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉還說近來「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

路透社報導，美國海軍在聲明裡表示，航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）率領的打擊群，執行飛行任務和高端海上維穩行動及演習。

雷根號上的第70特遣隊（Task Force 70）空中任務指揮官費根（Joshua Fagan）說：「與合作夥伴的整合，對確保聯合作戰的反應與殺傷力，以及維持自由開放的印度太平洋地區至關重要。」

美國海軍在聲明裡指出，雷根號及第5艦載機聯隊、飛彈巡洋艦安提坦號（USS Antietam）、飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）、飛彈驅逐艦裴拉塔號（USS Rafael Peralta）參與演習。

近來美中緊張關係升高。華府批評北京當局因應新型冠狀病毒疫情失當，並且趁疫情在南海等區域聲索領土主權。

在共軍7月1日於西沙群島海域展開5天軍演時，雷根號與另一航艦尼米茲號（USS Nimitz）也於7月4日在南海舉行雙航艦演習。兩艦後在7月17日又於南海二度展開雙航艦演習。