【台灣高雄市長補選】周六上午高鐵再見返鄉投票人潮

第3屆高雄市長補選今天進行投票，繼昨晚的一波返鄉投票人潮高峰後，今天上午8時至10時再見一波密集的返鄉人潮，不少北漂族表示，除了參與民主外，也想讓高雄趕快安定下來。

高雄市長補選投票，繼昨晚返鄉人潮出乎高鐵預期的多，增開加班車外，今天上午高鐵左營站又再見返鄉人潮，上午8時至10時間，每一班的班車都見人潮，與6月6日罷免前高雄市長韓國瑜投票的返鄉人潮差不多。

在台北工作的廖姓民眾帶著全家返鄉，他表示，上次也有返鄉參加罷免投票，要參與台灣「首次」的民主選舉外，也希望讓高雄趕快安定下來。

在桃園工作的羅姓民眾則說，心中有屬意人選，這趟回家，也是藉由投票跟家人相聚，上次罷免投票因工作排班關係，沒有參與。

2名從台北相約回鄉的李姓及羅姓民眾說，在社群裡，年輕人相約返鄉投票，他們要見證民主，也要參與民主，高雄是個美麗的城市，他們很願意返鄉工作，希望高雄能在這次選舉選出好的人選，趕快發展高雄，讓他們可以回鄉。

在新竹科學園區工作的周姓工程師，上午8時許投完票，上午10時已準備返回新竹，他表示，因為工作上的因素，他在昨晚回家，今天一早投完票後，就趕快返回工作崗位。

周姓工程師表示，從罷韓到高雄市長補選，雖是一次民主的洗禮，但是，在高雄的家人都感到很累，覺得高雄一直很不安定，一直在空轉，很希望趕快安定下來，這也是他回鄉投票的原因。

除了高鐵站外，上午10時前，台鐵高雄和新左營站、公路局轉運站及國道也見人潮和車潮。

高雄市民6月6日罷免前高雄市長韓國瑜，8月15日舉行市長補選投票，這次補選是中華民國直轄市長於1994年改為民選以來，首次舉行的補選選舉；依高雄市選委會資料，選舉人數230萬1597人。

高雄市長補選，3位候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁，15日投開票後，中選會將於21日公告當選人名單，勝出者任期約2年4個月。