韓國瑜喊買一送一 票投李眉蓁讓陳其邁當行政院長

前高雄市長韓國瑜（左3）14日到高雄力挺國民黨高雄 市長補選候選人李眉蓁（左2），呼籲高雄市民讓李眉 蓁繼續推動學校有冷氣，繼續推動中... 前高雄市長韓國瑜（左3）14日到高雄力挺國民黨高雄 市長補選候選人李眉蓁（左2），呼籲高雄市民讓李眉 蓁繼續推動學校有冷氣，繼續推動中英文雙語教育，持 續推動路平、燈亮、水溝通的基本功，讓高雄有更多企 業家投資，繼續推動農產品外銷，繼續大力照顧高雄子 弟。 中央社記者董俊志攝 109年8月14日 (來源 中央社)

前高雄市長今天幫國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台，韓國瑜表示，高雄市長買一送一，請勇敢投一票，投給李眉蓁，讓對手陳其邁去當行政院長來幫助高雄，讓李眉蓁繼續照顧高雄子弟。

高雄市長補選明天登場，李眉蓁晚間在高雄夢時代舉辦選前之夜造勢活動，馬英九、朱立倫、吳敦義、江啟臣等前後任國民黨主席輪番上台助講；韓國瑜也到場站台，這同時也是韓國瑜卸任高雄市長後，睽違64天，首次公開參與政治性的活動。

活動的高潮，就在國民黨主席江啟臣與韓國瑜在台上迎接大進場的李眉蓁時，達到高點，許久未露面的韓國瑜仍然擁有高人氣，台下支持者不斷高喊韓國瑜的名字。

韓國瑜致詞時表示，6月離開高雄回到雲林，他妻子說人多的地方不要去，沒想到今天來了高雄，這麼多人幫李眉蓁，他肯定李眉蓁充滿熱情理想、青春洋溢，對高雄有重大使命感。

談起這次的補選，韓國瑜表示，全台澎金馬只有一個縣市長買一送一，就是高雄市。2年前陳其邁高雄市長落選，當上行政院副院長，明天大家把市長投給李眉蓁，行政院長給陳其邁來做。

韓國瑜也說，高雄負債新台幣3000多億元，迫切需要一位熱愛高雄的行政院長，行政院長蘇貞昌說陳其邁當市長要補助高雄4000億元，「我們不要，讓陳其邁當行政院長，直接幫助高雄」，讓充滿愛心與責任的李眉蓁來擔任市長，高雄不能在原地踏步。

韓國瑜表示，讓李眉蓁繼續推動學校有冷氣，繼續推動中英文雙語教育，持續推動路平、燈亮、水溝通的基本功，讓高雄有更多企業家投資，繼續推動農產品外銷，繼續大力照顧高雄子弟。