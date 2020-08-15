印度國會議員致哀　推崇李登輝是全球偶像

前總統李登輝入殮火化禮拜今天上午舉行，印度兩名重量級國會議員近日致函駐印度代表處表達哀悼之意，並推崇李登輝是全球偶像，且在總統任內設駐印度代表處促進台印關係。

由於李登輝生前對民主及台印關係的貢獻，印度國會下院兩名重要國會議員近日致函駐印度代表處副代表陳志浩，對李前總統的辭世表達哀悼之意。

擔任印度執政黨印度人民黨（BJP）全國發言人的印度國會下院外交委員會議員雷奇（Meenakshi Lekhi）在弔唁函中，對前總統李登輝的辭世深表哀悼，並推崇他因推動台灣轉型走向民主而贏得「民主先生」雅號，是全球偶像。

在弔唁函中，雷奇說，李前總統近一個世紀的生命歷程見證了從戰亂時代邁向科技驅動的年代，同時信奉與鄰國和平相處，並在總統任內設置駐印度代表處，提升台印關係。

雷奇認為，李前總統的理念和建樹將長存於世人心中，持續激勵鼓舞人們；且如同李前總統的遠見，台灣與印度的人民也將繼續維持友好的關係。

另一名是與執政黨有密切合作的濕婆神軍（Shiv Sena）國會下院議員施瓦勒（Rahul Ramesh Shewale），他在弔唁函中提到，李前總統透過寧靜革命的偉大工程，讓台灣轉型為成熟的民主國家，值得緬懷，並推崇李前總統是一位偉大的全球領袖，對自己同胞的貢獻更贏得全球的敬重。

此外，施瓦勒說，李前總統也參與台灣與印度於1995年設立駐印度代表處及印度台北協會的作業。

最後，施瓦勒希望副代表陳志浩能代他向李前總統的家人和台灣人民表達哀悼之意。

因擔心激怒中國而與台灣保持距離的印度外交部，在李登輝辭世後，7月31日罕見透過印度台北協會在臉書官方帳號發文，對台灣「民主先生」李登輝的逝世表示哀悼，並讚揚李登輝的領導和遠見，深化台灣的民主和經濟繁榮。