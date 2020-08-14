台灣總統府：李登輝治喪大員會議19日召開 賴清德主持

前總統李登輝辭世，今天完成入殮火化儀式，總統府今天表示，後續治喪事宜，治喪大員會議預計19日下午2時召開，由副總統賴清德主持，後續追思禮拜及奉安儀式等規劃，工作小組將向治喪大員會議報告定案後再對外說明。

李登輝今天完成入殮火化儀式，總統府下午表示，誠摯感謝各界對李登輝的致意及對家屬的關心，並感謝各界的諒察，讓李登輝家屬能夠按其意願，順利完成今天相關事務。

總統府發言人張惇涵表示，上午總統府由秘書長李大維及副秘書長李俊俋代表，前往濟南教會向李登輝獻花追思，並轉達蔡總統、賴副總統對於家屬的慰問與關心，總統府治喪工作小組並全程協助家屬辦理今日事宜。

張惇涵說，上午入殮火化禮拜儀式結束後，李登輝的移靈車隊繞行總統府一周，由李大維與國安會秘書長顧立雄帶領總統府、國安會主管及同仁，以及憲兵211營官士兵，在總統府前廣場向李登輝敬禮致意，緬懷李登輝對國家的重大貢獻，並向李登輝致上最深的敬意。

後續治喪事宜，張惇涵表示，治喪大員會議預計下週三（19日）下午2時在總統府召開，由賴副總統主持。總統府已於昨天陸續聯繫各位治喪大員，賴副總統並感謝各位治喪大員能夠預留時間或指派代表與會。

張惇涵說，包括追思禮拜及奉安儀式等後續治喪事宜的規劃，總統府工作小組將在向治喪大員會議報告定案後，再行對外說明。