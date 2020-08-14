大貓熊寶寶「圓仔妹」成長迅速 圓圓媽鋪五星級竹葉新床

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺北市立動物園獸醫師昨天為「圓仔妹」進行健康檢查，一切數據顯示「圓仔妹」健健康康、頭好壯壯。

個性溫柔、頭好壯壯的「圓仔妹」，讓媽媽「圓圓」照顧起來非常放心。昨晚吃完晚餐後，「圓圓」偷個小閒，利用吃剩的竹枝及竹葉，在產房外築了個巢，「圓圓」將竹枝及竹葉撥到牆角，用頭把橫豎交錯的竹葉推壓平，巢的周圍較蓬鬆像個淺碟形狀，然後把「圓仔妹」叼到剛辛苦完成更厚實的新床上。

「圓圓」幫「圓仔妹」築的巢，連保育員都覺得比他們鋪得更舒服。雌性大貓熊在繁殖期間築巢的這個現象，隨著「圓仔妹」越來越大，應該也會越來越常見。

獸醫師昨天為「圓仔妹」進行例行健康檢查，檢查結果包括體重2655.6公克、體溫(腋溫)攝氏35.6度、血氧99、心跳175(因健康檢查操作時間較長，比較躁動)、呼吸每分鐘40次，觸診(淋巴結、腹部)、外觀、心跳、呼吸音、腸道蠕動聲音，一切數值都在正常範圍，顯示「圓仔妹」成長發育得很順利。

臺北市立動物園表示，現在動物園正在招募新志工，自即日起至8月28日止開放報名。

只要是年滿16歲且具備愛心，喜歡大自然和野生動物，熱愛與人群互動，並且能每月固定於星期日服勤1日以上等的朋友，歡迎報名加入志願服務的行列，和動物園的所有同仁一起為守護野生動物、傳達保育理念而努力。