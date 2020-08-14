台灣經貿新南向 東協澳紐線上商機日零接觸正夯

經濟部國貿局與外貿協會12日舉辦「東協澳紐線上商機日」，98家台灣廠商，9國30家買主共同上線參與138場採購洽談，預期商機達2,909萬美元。本次參加活動之買主採購品項多元，特別集中於資通訊類的產品，包含物聯網、智慧產業（農業、醫療影像、交通運輸）、網通、電腦及周邊產品等，另有機械（工具機、食品、塑膠）、綠能、醫材等。

另值得注意的是越南及菲律賓買主皆有機器手臂自動化解決方案需求，反應東協國家市場需求及產業升級的轉變。

在全球新冠肺炎疫情進入第二波的同時，東協、澳洲等國亦陸續重返封城緊急狀態下，相關國家買主仍有採購需求，顯示市場商機潛力無窮。多數參加的買主表示，除了尋找新的合作供應商，或是因應當地需求開拓新的產品線，因此目前仍有一定的採購需求。

此外，多數買主提到台灣產品優質、產品選擇多元、價格具競爭力，當地接受度亦高，如：採購塑膠機械的馬來西亞買主表示，台灣產品在當地具高度競爭力；另一家年營業額達5千萬美元、採購工具機的越南買主則提到，台灣產品除了價格具競爭力，產品技術也先進，希望有進一步合作機會。

隨著美中貿易摩擦、疫情影響等議題持續，全球商業環境變動劇烈，各跨國大廠加速移轉其生產基地，其中以東協地區最有機會取代中國大陸成為下一個世界工廠，經濟表現亦強勁。根據國際貨幣基金（IMF）及亞洲開發銀行（ADB）數據，東協2020年經濟成長率分別約-0.6%及-2.0%，比起全球其他國家受疫情的影響相對小；2021年疫情過後可望成長約6.4%（IMF）及5.1%（ADB），經濟反彈力道大。

為協助我國政府推動「新南向政策」並因應疫情，外貿協會除了持續辦理相關線上拓銷活動，另計於今年9月、10月、11月接力辦理越南、印尼、泰國及馬來西亞台灣線上形象展，藉數位方式持續加強雙邊經貿交流，並輸出我國軟實力形象。（新聞轉載自新住民全球新聞網）