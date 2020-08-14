三芝農村農路改善 農產運輸更便利

新北市三芝區農路因年久失修，每遇風災豪雨， 導致農路損壞，經里長及農民反映，新北市政府隨即規劃路面修繕， 與里長及農民協調確認較為嚴重之路段優先著手進行農路之改善， 並迅速派工施作改善工程，保障農民行車之安全，農產運輸更便利。

農業局指出，本案係爭取本府非都市土地開發影響費補助施作， 該經費以優先使用於繳交影響費地區為原則， 故本局爭取優先改善三芝區道路， 與里長及農民會勘確認道路有沉陷或開裂等之路段著手進行農路改善 ，共計施作三芝區橫山里、埔坪里、店子里、古庄里、八賢里、 圓山里、後厝里等7個行政里瀝青混凝土路面舖設，合計約2, 300公尺長，金額532萬元，工期120天。

其中於八賢里之共榮社區為參與行政院農業委員會舉辦全國第一屆「 金牌農村競賽」，榮獲全國金牌農村之一。成功將荒地復耕， 讓產業生態化，友善耕種茭白筍、山藥、金針花、南瓜及蓮子， 並透過教育傳遞永續價值，每週六、日7:00～16:00也舉辦 農夫市集販售當地所栽種的蔬果，今聯外道路已修繕完成， 讓民眾行車更加舒適安全， 鼓勵民眾假日來共榮社區市集體驗農再社區美好稼日蒔光。

橫山里里長江憲明表示，農業局辦理三芝區農路改善後， 環境改善良多，保障農民行車之安全，農產運輸更便利， 當地農民都十分肯定及感謝。

農業局長李玟表示，部分道路過於狹窄，人車不易通行， 造成施工上的困難，經農業局與農民協調於路面舖設期間改道通行， 終達到改善完成，農業局努力改善農村農路， 讓農民農產運輸更便利。

照片來源：新北市政府農業局提供