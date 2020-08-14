新北捐髮助癌友 台灣男大生、外籍照服員來響應

新北市政府社會局辦理捐髮助癌友活動進入第5年，引起許多迴響。14日在樹林曼都髮型安榕店舉辦時，有位媽媽帶著2位女兒3人同時剪髮捐出，一位印尼外籍照顧服務員也託雇主帶來她捐出的秀髮，還有一位男大學生蓄了3年的長髮也割捨，更有市府局處首長和媒體記者的子女響應捐髮，讓侯友宜市長相當感動，認為捐髮不僅幫助癌友更有自信，也讓弱勢癌友買不起假髮而能獲得挹注，可謂絲絲秀髮藏著無限愛意。

5年前發起這項活動的市議員洪佳君已捐出2次，今年特地帶著女兒小馨捐贈。社會局員工羅智賢的女兒小彤剛獲得市長獎，在爸媽的鼓勵下捐出；地政局長康秋桂及新聞局長蔣志薇從社會局長張錦麗口中得知消息，康秋桂捐出自己的秀髮，蔣志薇則帶著女兒響應捐髮。

林筱汶和2名女兒伍宥安、伍宥竹都長髮披肩，在洪佳君議員的鼓勵下，3人同步減去20公分長捐出；最受矚目的周家禾是唯一男生，目前就讀台中教育大學數位科技系，他從大一開始蓄髮，迄今超過40公分長，平時非常呵護寶貝自己的秀髮，曼都造型師誇他的髮質保養得好，為了捐髮助癌友，他毅然減去20公分。

侯友宜市長表示，他每次參加捐髮活動都很感動，可惜以前當警察，為了抓歹徒，避免頭髮被抓住制服，必須理得短短的。他頒贈感謝狀給每一個參與者，除了現場捐髮者，還有事先剪好，透過議員和新北市家長志工教育協會送來的87束，共獲得111束交由中華民國癌病腫瘤患者扶助協會理事長張英美。

張英美表示，當癌友在進行化療時，頭髮會一根根的掉落，患者會感覺是生命一點一滴的流逝，非常感謝所有捐贈者，宛如愛心天使，讓癌友重拾活下去的勇氣。（新聞轉載自新住民全球新聞網）