新北學子暑假樂開懷 首創職探育樂營線上互動直播教學

新北市為讓學子放心「FUN暑假」，規劃1, 300梯次多元類型的暑期育樂營隊， 讓孩子們在疫情期間也可以開心學習， 其中國小生暑假職探育樂營提供174梯次4,016名額， 更首創線上互動直播職業試探育樂營教學。今(14) 日由教育局長張明文體驗與汐止樟樹國小學生線上互動共同製作「 皮革手環」的職探活動， 一邊直播一邊實際動手做的過程讓學生大呼好好玩！

張明文局長表示，配合防疫新生活運動， 透過新科技應用與軟硬體建置， 數位學習的新型教育型態越來越受重視。 新北市首創線上互動直播職業試探育樂營， 不僅讓教師展現新科技的教學模式， 也讓學生熟悉線上學習方式的應用。新北市技職教育力求向下扎根， 今年度透過佳林中心成立，結合七大類職探課程(工業、商業、 農業、家事、海事水產、藝術及醫護)走在全國之先，更加入「 職探、雙語、新產業」的職探三箭，讓新北市學生向內自我探索、 向外展望國際，掌握未來職涯發展趨勢。

樟樹國小謝亦婷同學表示，時尚設計是自己的興趣， 從小就會塗鴉也喜歡漂亮服飾，參加線上「皮飾手環」暑假育樂營， 除了解時尚設計師的工作，透過衣服、鞋子、飾品到配件， 展現時尚潮流，更可學習製作個人獨特的風格手環， 感到新鮮而有趣。樟樹國小呂若安同學則說， 看到自己親手製作的手環成品， 可以在真實生活中幫別人創造不同的彩色人生，覺得很有成就感。

樟樹國際實中校長陳浩然指出，線上互動學習有別傳統學習模式， 學校辦理線上直播互動教學不僅提供學生實際技能體驗之外， 亦可配合學生個人學習能力不同，運用自主學習、方便、 重複性等特色，讓所有孩子在職業試探的過程中， 不僅探索自己的興趣，並找到未來職涯方向，發揮一技之長。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，全面提升新北市的技職教育品質。在「扎根技職」面向， 每年提供本市國中小學生「5年一貫、全面職探」的機會；此外， 以「動手做學英文」的理念研發「雙語職探」課程，培育具備「 實作力、創新力及跨域力」的國際專業技職人才， 在變動的世界潮流中找到自己人生成功的定位點， 讓每個新北學子能夠適性發展，以嶄新的國際視野迎向未來。

照片來源：新北市政府教育局提供