就醫添樂趣遊玩無障礙 林口長庚共融遊戲場LET’S PLAY

國內近年興起一股「共融」概念， 許多公園或遊戲場都朝共融式遊樂設施做規劃，在平權的概念下，讓 不同族群及能力的人能融合一起，達到同樂、共融的目的， 在完善利用空間的同時，也提供了友善的公共環境。 林口長庚紀念醫院為提升兒童友善就醫環境，斥資新台幣7百萬元， 打造了國內首座在醫院內的戶外共融遊戲場，開幕典禮於今（14） 日上午舉行，許多來醫院的小朋友看到醫院裡竟然出現了遊戲場， 都感到興奮不已， 家長們也很高興以後帶小朋友來醫院多了一個放鬆喘息的空間。

林口長庚紀念醫院程文俊院長表示，在「共融」 一詞尚未被廣泛應用前， 長庚醫院就已經將共融的概念融入在硬體設置及服務規劃中， 尤其是提升兒童友善就醫環境這部份， 因此於去年開始規劃動工興建戶外共融遊戲場， 希望讓來醫院的小朋友或身心障礙的小朋友， 有一個一起玩耍的遊戲空間，不僅可以減緩就醫心理壓力， 並可透過遊戲增加兒童的社會互動及肢體腦力刺激， 進而促進兒童發展。

林口長庚這座戶外共融遊戲場， 設置地點在兒童大樓K棟地下2樓中庭，佔地達100坪， 鄰近兒童病房及門診區，無障礙出入口位於L棟地下2樓， 方便兒童前來使用。遊戲場內設有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、 無障礙轉盤、共融遊戲牆板等遊具， 很適合身心障礙跟一般兒童共同玩耍。

醫院為考量病童安全，在開放時間固定安排志工提供陪伴及指導， 此外，也會定期進行遊具的檢修及每日的清潔作業。 開放時間目前定為每日上午9點~12點，及下午13~16點。

長期致力兒童早期療育推展長庚醫院黃美涓名譽院長表示， 當初挑選這些遊具主要是依據兒童階段發展需求， 以能增加社會互動以及刺激前庭功能之遊具為主， 而前庭的主要功能是在維持身體的姿勢、平衡、協調， 良好的前庭功能對兒童的動作平衡、情緒調整及學習都有幫助，所以 遊戲場中優先選擇設置有旋轉、擺盪、互動功能的遊具， 並留有足夠奔跑的空間，增加小朋友的社會互動機會， 這對小朋友的整體發展很有幫助。

3歲莊小弟長期在林口長庚接受早療復健，每週一次， 莊媽媽每次都得大費周章帶他來醫院，復健過程對他們兩人來說， 都相當辛苦和枯燥。莊媽媽說， 現在醫院有了安全有趣的共融遊戲場， 復健前後可以帶小朋友來遊戲場玩耍， 遊戲場可以讓莊小弟弟增加互動及外在環境刺激， 讓她很開心也很感恩。

也是在林口長庚接受早療復健的4歲邱小妹， 住家附近都沒有適合的遊戲場， 每次經過公園時只能羨慕可以開心玩耍的小朋友們。 現在邱小妹到醫院早療復健， 也可以到醫院的戶外共融遊戲場安全玩耍，全家人都感到很開心。

程文俊院長表示， 營造友善的就醫環境是一個不斷改善跟進步的過程， 長庚醫院將會持續不斷的努力， 讓所有來院病童能在更優質的環境中接受高品質的醫療服務， 共融遊戲場提供多元的遊戲環境， 也歡迎大家前來共融遊戲場感受與體驗。

照片來源：林口長庚提供