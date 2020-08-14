台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.26% 上市股票總市值達38.91兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年8月14日發行量加權股價指數收盤為12,795.46點，較上週(2020年8月7日)的12,828.87點下跌33.41點，跌幅約為0.26%，台灣50指數收盤為10,229.52點，較上週的10,316.74點下跌87.22點，跌幅約為0.85%，寶島股價指數收盤為14,635.93點，較上週的14,680.71點下跌44.78點，跌幅約為0.31%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲6.87%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌2.15%為最大，未含金融類指數下跌24.49點，跌幅約為0.22%，未含電子類指數上漲92.53點，漲幅約為0.65%，未含金融電子類指數上漲142.75點，漲幅約為1.21%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆948.43億元，全體上市股票成交金額為1兆351.66億元，股票成交量週轉率為2.62%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,784.79億元，占全體上市股票交易金額26.90%

第二名，電子零組件類2,404.70億元，占全體上市股票交易金額23.23%

第三名，電腦及週邊設備類951.52億元，占全體上市股票交易金額9.19%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類12.94%

第二名，生技醫療類7.62%

第三名，光電類6.10%

累計今年年初開盤迄今共149個交易日，集中市場總成交金額為27兆8,386.64億元，市場日平均成交金額為1,868.37億元，股票成交量週轉率為65.19%，股票日平均成交量週轉率為0.44%。

2020年8月14日全體上市公司市場總值為新台幣38兆9,140.79億元，較上週(2020年8月7日)市值39兆92.75億元減少951.96億元，減幅約為0.24﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)