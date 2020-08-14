糧食讓領導先吃！中國燒烤店響應政府「節約」口號、竟端「回收烤肉」給客人

（台灣英文新聞/ 國際組）中國國家主席習近平日前針對國內糧食問題，提出「禁止人民餐飲浪費」概念，旗下諸人聞風而動，央視率先批評「大胃王吃播嘩眾取寵」，現又有貴州烤肉店聲稱「烤肉點太多可以退」，回收的肉串經過「二次高溫消毒」後，會提供給下一桌客人享用，有食客表示「這樣避免浪費，對消費者也挺好的」，嚇壞網友。

燒烤店是許多民眾休閒時大快朵頤的好去處，但如果店家端上來的燒烤是上一桌客人吃過的呢？

綜合中國媒體報導，8月12日中國淘寶官方帳號「@淘寶吃貨」發佈一則短片，內容是關於貴州一家烤肉店，由於店裡的烤肉串價格便宜，民眾經常點太多吃不完，必須打包回家。

該燒烤店聲稱，店裡採取人性化辦法，烤肉吃不完可以退，店家會將退回去的烤肉用「高溫」消毒一遍後，再提供給其他客人食用，並強調「肉品絕對沒有問題的」，嚇壞一眾中國網友。

（截圖自微信公眾號Discovery探索）

影片中採訪了部分食客，1名女性食客大讚「這麼做避免浪費，而且味道挺好的」。

另一名食客表示，「一開始覺得有點不衛生，但是轉念一想，有覺得這樣做挺照顧消費者的。」

該影片在中國引起極大的非議。中國網友表示，「@淘寶吃貨」發佈該影片的用意，應該是為了蹭近日習近平關於中國糧食的談話，其中倡導民眾節約糧食的指示。

（截圖自微信公眾號Discovery探索）

大批網友吐槽「我是花錢吃東西，不是花錢收垃圾的！」「黑心火鍋不就是一直將客人沒動過的剩菜熱一熱接著賣嗎？終於敢明講了嗎？」「吃不完請打包謝謝」「二次燒烤的肉，致癌物變高，是不符合使用標準的好嗎！」

還有網友痛批「這是食物安全隱患，如果上一個顧客有傳染病怎麼辦？」

有微信公眾號實地走訪該家燒烤店，該燒烤店肖姓老闆表示，「允許顧客退掉剩下的烤肉串是好多年前開始的。當時我們這邊幾家烤肉店都是這個模式，我們也跟到做了，也是站在消費者立場上考慮，替大家節約點。其實我們拿烤肉給顧客時，基本上都在講“吃好多拿好多”，吃不完要退的是少數。」

肖老闆稱，今年疫情後，民眾對衛生問題更加重視，為了保證衛生，防止增加交叉感染風險，他們就不再允許退了。

（截圖自微信公眾號Discovery探索）