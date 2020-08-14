美國將孔子學院列為中共「外國使團」　要求資訊、運作透明化

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國政府在昨（13）日正式將位於華盛頓的中國孔子學院美國總部列為中國政府的「外國使團」，此後孔子學院必須定期向美國國務院提供關於組織人事、經費，以及營運等的相關資料。

美國國務院發言人週四透過聲明表示，孔子學院（Confucius Institutes）教學內容長期受到中共意識型態的影響，且該組織的相關運作缺乏透明性，成為美國校園的隱憂，「我們敦促所有高等教育相關利益方，包括行政機構、董事會、州政府等，重新檢視他們與中國，尤其是中華人民共和國政府的關係，以確實保障其機構。」

聲明表示，將孔子學院列為中國的外國使團（foreign mission）並不是要關閉孔子學院，而是確保該組織的透明性；孔子學院必須定期向國務院呈報其在美國的中國籍人事安排、資金、以及運作等資訊。

聲明稱，這將使得美國的教育機構更了解孔子學院的課程是否受到北京政權的影響，並做出更明智的決策。目前全美共有75間孔子學院，其中65間設在美國大學轄下，推出大約500堂課程。

聲明也列舉近年孔子學院在全球各地引起的爭議。像是有研究報告及媒體報導指出，孔子學院過去出現過教師受到壓力必須自我審查，甚至有講者被要求在生平經歷中刪除有「台灣」的字眼。

此外，孔子學院與大學的合作合約不公開透明、孔子學院提供金融方面的誘因來要求合作的大學不能批評中國，以及孔子學院教材會刪除中國政府中迫害人權的歷史資料等。