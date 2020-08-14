有夠噁！美國民眾怨收到來自中國怪包裹、內容物居然是用過的口罩跟臭襪子

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）上月起美國各州有民眾抱怨，收到許多來自中國的奇怪種子，引發恐慌，中國外交部「甩鍋」表示，「郵包並非來自中國，郵政面單皆屬偽造」。但是如今傳出居民收到的中國包裹內容物越來越複雜，連乒乓球、穿過的襪子、用過的口罩甚至仿冒名牌的墨鏡都有，詭異地令人心慌。

《自由時報》報導，近期美國至少27州農業部發出聲明，有很多民眾收到標有簡體中文，來自中國的不明包裹，但不管內容標示什麼，打開後都是不明的種子，讓民眾相當恐慌。

農業部呼籲民眾千萬別種植這些種子，「之中可能潛伏植物病原體或害蟲」。

相較於先前的不明種子，近日美國民眾通報的不明包裹內容物開始變化，包裹皆從中國寄出，內容物除了乒乓球外，還有盜版的雷朋墨鏡、穿過的襪子等便宜小物。

此外，各州皆有民眾反應，收到不明口罩，有些還是用過的！

一名住在佛羅里達州的女子夏普（Shan Sharp）表示，自己曾收到過一個來自中國上海的不明包裹，上面列著自己的名字及手機號碼，打開包裹後發現裡面有2包口罩，不曉得是不是新的，但是讓她覺得相當恐慌，直接把口罩丟掉。

夏普將此事貼上臉書，有網友反應說，自己也收過這種口罩，他把口罩洗過後還戴了好幾個月，還好現在還活著。更有網友說，自己收到的口罩應該是被用過了，「因為聞起來很酸甜」。

一名網友普羅科特（Dawn Proctor）則說，自己在公司收到過從中國寄來的奇怪包裹，裡面裝著一雙穿過的襪子，讓她啼笑皆非。

對於近期各州民眾接連收到來自中國的怪異包裹，美國聯邦貿易委員會（FTC）及商業改進局（BBB）則解釋，這是中國賣家所謂的「刷單詐欺」。

這些賣家從各大電商平台上弄到各國用戶收件資料，再寄送一些小包裹，內容物皆是一些無關緊要的東西，待包裹簽收後，賣家再假裝是收件人，給予商品好評，提高賣場聲望。

美國聯邦貿易委員會警告，民眾收到這些包裹，代表自己的個人資料有可能已經洩露，應立即修改電子信箱及其他網站的密碼。

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