提升國際能見度 台灣與美加澳簽署有機同等性互認機制

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣有機驗證面積突破1萬公頃，更進一步與日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及美國簽定雙邊有機同等性互認協議，強化雙邊有機農產品貿易及交流，農委會14日舉辦「台灣有機認證農產品首邁國際市場記者會」宣布首發訂單將銷往日本，是歷史性一刻，也代表國外市場認可我國有機認驗證體系。

農委會表示，至2020年7月底止有機驗證面積突破1萬公頃，達到10,328公頃、友善耕作登錄面積4,590公頃，兩者合計14,918公頃，較2016年底6,784公頃成長120%，該會有信心年底達到15,000公頃目標，屆時有機友善面積將占國內耕地面積1.9%，在亞太國家地區名列前茅。

農委會說明，台灣在有機農業促進法中明訂推動雙邊有機同等性互認機制，該法自施行後，陸續與日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及美國陸續簽定雙邊互認協議。

在雙方相互承認有機同等性，即代表對方國家檢視台灣有機法規與落實情形後，同意將我國有機認驗證體系視同與該國具有相當的管理強度，我國有機驗證產品可用有機名義銷往對方國市場，有助於提升國產有機農產品海外市場能見度，亦可穩固我國與國際有機貿易合作夥伴關係。

照片由農委會提供