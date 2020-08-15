以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化 幾家歡樂幾家愁

中東國家以色列、阿聯酋在美國總統川普居中斡旋下，在13日達成一項歷史性的和平協議。川普將其視為外交政策的重要勝利。（路透社） 中東國家以色列、阿聯酋在美國總統川普居中斡旋下，在13日達成一項歷史性的和平協議。川普將其視為外交政策的重要勝利。（路透社）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）以色列與阿拉伯國家的愛恨情仇從建國之初就已經開始，一直到現在，以色列跟部分阿拉伯國家仍然沒有邦交，不過在對共同敵人伊朗的考量下，這個情形可能將會出現改變，巴勒斯坦也會因此受到影響。

靠著美國的牽線，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)和阿布達比王儲阿勒納哈揚(Mohammed Al Nahyan)正式宣佈，將正常化以色列和阿拉伯聯合大公國的兩國關係，未來的幾週會再度會面，簽訂與投資、旅遊、直航，甚至是國防的相關協定，並互相設立使館。

這是繼1948年以色列獨立，並與埃及和約旦訂定和平協議後，以色列與阿拉伯國家第三度簽訂新的和平協議，大公國駐美國大使Yousef Al Otaiba認為，這對地區和平和經濟發展都會有正面的影響，希望藉此降低阿拉伯國家與以色列的緊繃情緒，埃及、約旦等中東國家皆肯定雙方的努力。

納坦雅胡則指出，協議是歷史性的一刻，他說，現在與阿拉伯國家的堅冰已破，希望未來有更多穆斯林國家追隨大公國的腳步，跟以色列建立良好的關係，作為關係改進的交換條件，以色列也會暫緩併吞約旦河西岸的計畫。

然而，這對巴勒斯坦而言並不是什麼好消息，巴勒斯坦在兩國簽約前完全被蒙在鼓裡，因此將兩國多次的秘密會面視為一種背叛，簽約消息公布後，更直接召集大公國大使以表達抗議。

一名巴勒斯坦高級官員甚至直接對阿拉伯聯合大公國喊話，要他們「小心背後」。