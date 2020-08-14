阿聯以色列達成歷史性和平協議　外交關係將全面正常化

照片左起：以色列總理尼坦雅胡、美國總統川普、阿布達比邦王儲穆罕默德。(左圖與中圖取自美聯社、右圖取自twitter.com/mohamed... 照片左起：以色列總理尼坦雅胡、美國總統川普、阿布達比邦王儲穆罕默德。(左圖與中圖取自美聯社、右圖取自twitter.com/mohamedbinzayed。Taiwan News合成。)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中東國家以色列與阿拉伯聯合大公國在美國川普從居間斡旋下，川普13日在社群媒體發文宣布好消息，「以色列和阿拉伯聯合大公國，達成歷史性和平協議。」兩國的外交關係將全面正常化，除互設大使館外，未來幾周將簽署有關旅遊、投資、電信等的雙邊協議。

綜合媒體報導，白宮官員表示，被稱為「Abraham Accords」是以色列和約旦於1994年簽署和平條約後的第一個類似協議，歷經長期討論後，如今這項協議在川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Zayed）於電話會談中敲定。

在美國、以色列與阿拉伯聯合大公國的聯合聲明中寫道，以色列和阿聯的代表將在未來幾週內會晤，討論和簽署一系列關於投資、觀光、航班直飛等協議，並互設大使館，這一歷史性的外交突破將促進中東地區的和平。

據悉，以色列自1948年獨立建國後，只有埃及和約旦跟他建交，如今阿聯酋將成為第三個和以色列關係正常化的阿拉伯國家，以色列總理尼坦雅胡將根據協議，同意暫停兼併約旦河西岸占領區的計畫。

以色列特拉維夫市政廳13日點亮阿拉伯聯合大公國和以色列的國旗。(照片來源：美聯社)