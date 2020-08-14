美麗信花園酒店 九宮格點心坊【中秋明月禮盒】早鳥95折

一輪明月一顆心，當然要有應景的月餅與嘉賓一同賞月圓慶中秋！美麗信今年推出【中秋明月禮盒】，以經典口味及創意搭配，打造完美中秋節！

美麗信九宮格點心坊即日起至10月4日(日)推出【中秋明月禮盒】，內含﹝烏豆沙蛋黃月餅﹞、﹝抹茶白玉月餅﹞、﹝神梅月餅﹞、﹝黑鮪魚XO醬月餅﹞，每種口味各兩顆共8入裝，每盒NT$720；每種口味各3顆共12入裝，每盒NT$920，美麗信今年推出的四種口味月餅，經由九宮格冠軍甜點店主廚的巧手，打造以經典、創新又不甜膩的手作月餅擄獲嘉賓味蕾！凡於8月31日前預購且付清全額，獨享95折早鳥優惠，每盒只要NT$684起。此外，另有提供團購優惠，20盒以上享9折、60盒以上享85折、100盒以上享8折，最低每盒竟然只要NT$516，貼心優惠和您一同賞月慶中秋。

今年所推出的中秋典藏禮盒，主廚以小巧又不會造成太多負擔的廣式月餅外型為主打，外盒以大理石紋路襯大紅色年節腰封包裝設計，印上充滿童趣的玉兔搗月為故事主軸，為嘉賓在送禮的同時傳遞滿滿祝福。月餅禮盒皆內含四種口味，計有【烏豆沙蛋黃月餅】，綿密外皮以水果熬煮的方式取代糖的甜膩口感，內餡使用嚴選紅豆炒制，搭配主廚細心挑選紅土生鹹鴨蛋結合，傳統的烏豆沙蛋黃月餅，吃起來香甜絕不膩口。【抹茶白玉月餅】，以靜岡抺茶粉製作外皮，內餡也使用靜岡抺茶粉加上豆沙餡一同炒制，再加上Q嫩白玉結合，入口抺茶的苦澀香氣綜合白玉的Q彈，一口接一口永遠嫌不夠。【神梅月餅】，外皮使用乾燥的莓果粉製作，內餡以初摘的青梅加上洛神花，以醃漬的手法再加以拌炒後與豆沙餡做結合，一入口洛神香氣撲鼻而來，尾韻帶著青梅的酸勁，是款極受歡迎的解膩月餅。【黑鮪魚XO醬月餅】，以法國進口可可粉製作外皮，內餡加入干貝、蝦米與特調XO醬，小火拌炒後再加上嚴選的懷舊黑鮪魚糖做撘配，口感豐富、甜鹹兼俱、口齒留香，是一款被世人遺忘的懷舊小點。

美麗信九宮格點心坊特別推出的【中秋明月禮盒】，以精緻口感、實在用料征服嘉賓味蕾，以最誠摯的方式為嘉賓賀中秋，洽詢專線：(02) 7702-5888、傳真：(02)7702-5880。