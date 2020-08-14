台灣高雄市長補選投票明登場　結果預計晚間7時前出爐

投開票所（中央社檔案照片） 投開票所（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）高雄市長補選明將於明（15）日登場，高雄市選舉委員會預估結果將於晚間7時前出爐。

明日投票時間從上午8時至下午4時，投票結束後隨即進行開票。高雄市選委會主任委員楊明州今（14）日表示，高雄市長補選選票已分送到各區點收，選委會並評估明日開票作業將於晚間7時前完成。

中央選舉委員會則再次提醒選民投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。

同時因應防疫需求，民眾投票時需戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊。

選前最後一日，三位市長補選候選人皆舉行掃街或造勢活動為選情做最後衝刺。

民主進步黨候選人陳其邁除了一整天在楠梓、左營、 三民 、鼓山 ，以及鹽埕區進行車隊掃街外，晚上也將在捷運鳳山站舉行大型造勢活動，屆時總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌皆會南下相挺。

中國國民黨候選人李眉蓁選擇在上午於路口定點拜票，隨後自鳳山區進行車隊遊行，晚間則是在台糖物流園區廣場舉行造勢晚會。媒體報導，在6月初遭到罷免的前高雄市長韓國瑜將現身李眉蓁今晚的造勢活動，希望號召「韓粉」替同黨候選人拉票。

代台灣民眾黨出征的親民黨籍候選人李益政則未選擇在選前之夜舉行大型造勢活動，除了上午的站街口拜票外，他將在仁武、前金、前鎮、小港區近行車掃拜票，並接受港都電台專訪。他也在臉書透露，晚間9時將在競選總部與民眾互動。