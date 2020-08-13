【還以為是浮屍】中國籍偷渡客稱「投奔自由」 從廈門到金門游7.5小時仍遭逮

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）海巡署本週在金門岸邊查獲1名中國籍男子，企圖偷渡入境。該男子表示，自己從中國廈門游了7個半小時到金門大膽島碼頭，還沒上岸就被海巡人員透過望遠鏡發現，一上案就即遭逮捕。海巡署表示，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，首例查獲的非法入境案件。

海巡署表示，8月9日上午10點25分，金門大膽安檢所接獲通報，於海哨前方500公尺海面發現疑有不明物體載浮載沉，原以為是「浮屍」，緊急調派大膽安檢所同仁前往辨別，經運用望遠鏡及其他觀測器材後，研判該目標應為「人」，旋即於預判上岸地點伺機而動，並於岸際等待逮人，於大膽碼頭岸際攔查該名男子，確認為中國籍人士。

海巡署表示，該名徒手游過台灣海峽的中國籍男子，聲稱為了要投奔自由，自凌晨3點從廈門出發，中間休息了2次，足足游了4.4公里、耗費七個多小時，才終於在氣力放盡前一刻，抵達金門大膽島，讓海巡人員搖頭說「根本玩命」。

由於正值武漢肺炎疫情期間，海巡署立即啟動防疫應變機制，並通報金門縣衛生局等單位聯合應變，現場經體溫量測正常後實施防疫消毒，並依中央疫情指揮中心規定，將進行14日隔離檢疫後，全案再依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

海巡署表示，近年來查獲多起中國籍非法入境案件，不乏涉險徒身泅渡至金門地區，海巡單位秉持維護國境安全之決心，絕不容不法份子藉機突破。