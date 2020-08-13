吳釗燮接受CNN專訪：中國急欲強加一國兩制 將台灣變成香港

外交部今天表示，部長吳釗燮接受CNN專訪時表示，中國面臨國內危機時，企圖對外尋找「替罪羔羊」，急欲強加「一國兩制」，將台灣變成下一個香港，藉由境外危機轉移國內不滿。

外交部下午發布新聞稿表示，吳釗燮昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）記者專訪，內容包括美國衛生部長艾薩（Alex Azar）率團訪問台灣的意義、中國軍事威脅、香港議題、美國總統大選對台美關係的影響等議題。

針對艾薩訪台看法，吳釗燮表示，美方傳達非常清楚的訊息，就是展現美國政府對台灣的堅定支持，台美是關係緊密合作夥伴，美國了解台灣處於軍事及外交威脅之下；美方的支持不僅因為台灣防疫成果出色，更在公衛、經貿、安全、文化等領域，也全面深化台美友好關係。

針對兩岸區域情勢似乎日趨緊張，吳釗燮指出，區域局勢因中方的侵略性作為目前受到關注。例如，中國時常派遣軍艦擾台；日本也嚴正關切中國頻繁派遣艦艇至爭議水域，造成東海水域緊張情勢升溫；香港「反送中」及「港版國安法」引發國際社會高度關切，並向香港民眾伸出援手。

此外，吳釗燮說，中國在南海的軍事化作為也使該區域緊張高升，印中邊界問題，更引發中國與印度的軍隊衝突，中方的作為造成區域衝突令人擔憂。

CNN記者詢問，台灣會否擔憂成為下一個香港。吳釗燮說，中國面臨國內危機時，企圖對外尋找「替罪羔羊」，因此急欲強加「一國兩制」將台灣變成下一個香港，藉由境外危機轉移國內不滿，為防止中國侵略台灣或以任何方式攻擊台灣，台灣將持續以非常審慎的方式處理兩岸關係。

此外，美國總統大選將於11月投票，CNN記者詢問，若特定候選人勝出，台灣是否仍能獲得同樣支持。吳釗燮回應，台灣擁有來自美國兩大黨的支持，無論大選結果如何，他相信台美關係仍然密切友好。

吳釗燮也強調，保衛台灣是政府的責任，台灣將持續強化軍事能力及向國際社會展現保護家園的決心。同時，台灣也將持續與美國強化安全合作，包括購買防禦性武器，使台灣有足夠自我防衛能力。