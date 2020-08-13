110年度台灣國防預算3668億元新高 採購新戰機編290億

110年度國防部主管預算編列新台幣3668億元，比109年度增加156億元，加計新式戰機採購特別預算290億元，連同非營業特種基金576億元，整體規模達4534億元，占109年GDP的2.4%。

行政院會今天通過110年度中央政府總預算案，根據主計總處資料，國防部主管歲出編列3668億元，比109年度增加156億元，約增4.4%。

再加計新式戰機採購特別預算290億元，合共3958億元，較109年度相同基礎增加396億元，約增11.1%。如連同非營業特種基金576億元，整體規模達4534億元，占109年5月預測109年GDP的2.4%。

官員表示，國防部主管預算編列3668億元，與整體規模4534億元，從金額看皆創新高。

根據主計總處資料，110年度總預算公共建設計畫經費編列1324億元，較109年度預算數減少251億元，約減15.9%，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算1041億元、營業與非營業特種基金2975億元，整體規模達5340億元，較109年度預算數增加962億元，約增22%。

科技發展計畫經費969億元，較109年度增加17億元，約增1.8%，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算200億元、國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金256億元，整體規模達1529億元，較109年度相同基礎增加27億元，約增1.8%。

教育經費編列3108億元，較109年度增加101億元，約增3.4%，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算248億元，合共3,356億元，較109年度相同基礎增加299億元，約增9.8%。

少子女化對策計畫編列550億元，較109年度增加81億元，約增17.1%，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算5億元、營業與非營業特種基金52億元，合共607億元，較109年度相同基礎增加103億元，約增20.3%。

中央對地方一般性及專案補助款編列1893億元，較109年度增加131億元，約增7.4%。如加計中央統籌分配稅款預估增加數26億元，110年度中央對地方整體協助財源共增加157億元，約增2.9%。