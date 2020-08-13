捷克參議長韋德齊月底訪問台灣　生前受中國威脅的前議長遺孀將隨行

捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台(照片翻攝自Milos Vystrcil推特) 捷克參院議長韋德齊將在8月30日至9月4日率團訪台(照片翻攝自Milos Vystrcil推特)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）及日本前首相森喜朗相繼來台後，捷克參院議長韋德齊也將在月底訪問台灣，並邀請前議長柯佳洛的遺孀參團訪台，完成柯佳洛原訂的訪台計畫。

外交部今（13）日表示，韋德齊（Milos Vystrcil）應立法院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日率團訪台，外交部正與捷克及國內相關單位密切協調，相關行程安排確定後將進一步對外說明。

外交部表示，由於韋德齊在捷克憲政體制的地位僅次於總統，他的來訪將對台捷雙邊關係、甚至台歐整體關係帶來許多正面影響，且此次韋德齊將攜前捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀訪台，為的是要彰顯捷克維護民主自由的決心，不會屈服中共威權的脅迫。

柯佳洛生前原計畫要訪台，曾卻遭到中國威脅，承擔沈重壓力，最後意外猝逝；柯佳洛的遺孀隨後接受媒體訪問時指控，中國的威脅是造成柯佳洛死亡的主因。

柯佳洛遭到中國威脅一事在捷克政壇引起軒然大波，也促成參議院以壓倒性票數支持韋德齊訪問台灣。而外交部今日指出，韋德齊在台期間將發表重要演講。

此外，曾在台灣實習並且相當挺台的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）也將隨團來訪。賀吉普擔任布拉格市長後要求與北京姊妹市的協約裡，有關「一中」政策的條款應刪除，結果引發中國不滿，率先解除姊妹市協約，還杯葛布拉格愛樂（Prague Philharmonia）赴中巡演；賀吉普隨後選擇與台北市締結為姊妹市。

除了政要外，韋德齊此行也將率領40多位捷克企業領袖來台，參加台捷經貿論壇，強化台捷的供應鏈經貿合作。

外交部提及，他們當中有許多中小企業、新創業者，代表民主國家裡企業開放、自由、兼具社會責任的精神，外交部也正協調相關單位，安排雙方企業交流合作。

外交部表示，除了捷克相關政要、企業領袖外，也將有捷克的重要大學、研究機構、捷克愛樂（czech philharmonic）等文化團體及媒體陪同韋德齊來訪，希望透過這次訪問，能與台灣民主社群各界團體建立制度性合作網絡。

外交部還表示，正與中央流行疫情指揮中心密切協調，參照近日美日政要訪台的防疫措施，詳細規劃訪團交通、住宿、會議、交流活動，以及採檢等各層面的防疫措施；外交部也將配合指揮中心安排的訓練課程，相關接待人員都要參加受訓，兼顧外交禮儀及防疫需求，使訪團各項行程順利進行。