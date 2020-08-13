台灣義大馬國學生道地家鄉味上桌 美食文化分享跨國界

劉用宏與馬來西亞同學們齊心準備提供大家道地的家鄉美食，不僅解同鄉同學的思鄉之情也與他國同學分享家鄉文化。（照片來源：義守大學） 劉用宏與馬來西亞同學們齊心準備提供大家道地的家鄉美食，不僅解同鄉同學的思鄉之情也與他國同學分享家鄉文化。（照片來源：義守大學）

受到疫情影響，許多境外生留臺過暑假，義守大學「國際及兩岸事務處」特別舉辦一連四周的《2020義起樂活營》，提供交流互動的機會，昨（12）日由馬來西亞學生擔任主廚，除了美食品嘗，還有文化分享，兼具知性與美味。

《2020義起樂活營》來到最後一周，壓軸登場的是馬國的文化與美食交流，由就讀「廚藝學系」的馬來西亞大二生劉用宏同學擔任主廚，帶來家鄉美食「椰漿飯」搭配炸香蕉，並自製道地的美祿飲料。

劉用宏為了讓各國家的同學嘗到家鄉美食，自願擔任主廚，以平價道地美食擄獲同學的胃；他表示，雖然擔任主廚很辛苦，要自己備料、設計菜單、採購食材等，也多次邀集同學研究料理，但有別以往課堂上的教學，增加許多實戰經驗。

就讀「國際財務金融學系」四年級同鄉的翁思葉同學，則擔任文化分享主持人，介紹許多馬國的特有文化；她指出，雖然很遺憾不能返鄉，但因為「國兩處」舉辦的暑期活動，讓她的暑假生活變得多采多姿，也藉由這次機會嘗試各國文化與美食，她共參與六個國家的分享，藉此結交世界各地同學，深感開心滿足。

義大「國兩處」組長、也是來自馬國的老師盧保婷表示，非常懷念家鄉美食，尤其是在臺灣很少見的「椰漿飯」，相當期待與想念，也希望同學能藉由美食、文化交流增進彼此感情，凝聚向心力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）