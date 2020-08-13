越南姊妹的臺灣味 道地傳統春捲屏東現蹤

今年受新冠肺炎疫情的影響，上半年度許多活動都停擺，臺灣雖然防疫有成，但也要到6月7日國內解封，國人才比較安心地外出活動。解封後，在南臺灣打響名號的屏東「新住民市集」，也在每個月第2個星期日重返孫立人將軍行館廣場，在入夏時分為大小朋友注入充滿異國風味的歡樂。

來到市集入口處，遠遠便可以看到穿著越南服飾製作「臺灣春捲」阮碧賢、阮氏商姊妹，姊妹倆雖然來自越南，販賣的卻是傳統口味的臺灣春捲而不是越南春捲，看他們俐落地把潤餅皮攤開，加入各種餡料，再撒上糖粉、花生粉，包起來便是一捲臺灣人都孰悉的潤餅，在炎熱的南國天氣裡，不禁使人食指大動。從越南到臺灣，從越南料理到臺灣傳統小吃，姊妹倆的料理之路，吐露了她們移居他鄉的心路歷程。

不做越南春捲 為鄉親做臺灣春捲

阮氏姊妹來自南越的鄉間，妹妹阮氏商結婚來到屏東已經17載，中文說得流利，姊姊則是透過妹妹的介紹後，也與夫婿結婚來到屏東，平時姊妹倆在生活上、工作上都相互扶持，在屏東街上一同經營著做春捲與大腸包小腸的傳統小吃店。

姊妹倆都說，來到臺灣的生活讓她們覺得很便利、也很舒適習慣，日常多待在店中做生意，不常外出社交，所以這次來到新住民市集擺攤，除了推廣自己的手做美食，也希望在地的民眾可以注意到，來自越南的姊妹也能發揚傳統的臺灣美食。

阮碧賢與阮氏商的臺灣春捲店面已經經營了3年，以新鮮、衛生又用料實在的功夫，贏得客人的信任，但明明越南也是以春捲料理著稱，為何卻是販售臺灣春捲呢？阮氏商說，姊姊碧賢曾經在臺灣春捲店工作幾年，學成之後才自己出來開店，為了做好臺式春捲，還特別找了認識的師傅拜師學藝，學習如何調粉。

「原本店面也有販售越南的炸春捲和生春捲，但是屏東的鄉親還是比較喜愛傳統口味的臺灣春捲，所以後來我們專做臺灣春捲。」阮氏商解釋，南臺灣的天氣熱，做小吃每日都要更換食材，才新鮮健康，如果越式春捲接受度沒那麼高，可能會浪費材料，不如專心把臺式春捲做好，做出口碑來。

注重養生 蒜味春捲最受歡迎

做臺灣春捲也不是容易的事，阮碧賢除了和老師傅學習調粉外，當初也要克服心理障礙，把麵團用手放上滾燙的鍋板上「擦餅」，她說一開始也很怕燙傷，久了以後就習慣，就不再感到害怕，如今早已可以很快速地料理潤餅皮。「越怕燙，越容易燙到」碧賢說秀出自己的指頭，笑著這樣說，也許這就是她面對生活的態度，遠渡重洋到海的另一端與妹妹相聚，一同建立新的生活，如果心中只有畏懼而不願突破，要如何邁開腳步呢？

提起自己店面春捲的特色，阮氏商也侃侃而談，她說，屏東的鄉親最喜歡他們的蒜味春捲，因為臺灣人一般認為蒜頭很養生，可以殺菌固胃，所以在販賣的原味、蒜味、辣味、芥末春捲中，以蒜味春捲最廣受歡迎，再加上高麗菜、豆芽菜、豆干切片、炒蛋、香腸和黃瓜絲，就成了最受臺灣鄉親歡迎的傳統潤餅口味。

新鮮健康 分享臺灣味受讚賞

「為了讓客人可以安心，我們做的餐點新鮮健康，連香腸也是自己灌的。」不遜於姊姊阮碧賢，阮氏商在同個店面裡，也自己製作販賣大腸包小腸，這道傳統的臺灣小吃，她也學到了真功夫，時常被客人稱讚口味道地。阮氏商說，不買現成的材料，潤餅皮自己擦、香腸自己灌，食材新鮮健康，讓人放心，這是她們姊妹經營店面的小祕訣，喜歡天然養生的客人，就會成為他們的回頭客，也介紹其他親朋好友，前來分享他們的臺灣味。

「畢竟我與姊姊原本是外籍人士，所以一些鄉親到店裡來消費，還會誤會我們的春捲是越南口味的。」阮氏商說，實際上無論春捲或是大腸包小腸，他們都學習了完完全全的臺灣做法，呈現出道地的臺灣味，這是她們為融入臺灣生活所做的努力，如今已經獲得很多客人的讚賞與支持。

越南姊妹的臺灣味，搭上了現代輕食的熱潮，期望她們的用心也受到眾人尊重與珍惜，也許某天你探訪南國，能在屏東的街頭遇到異國姊妹的店，欣賞她們在異地打拚的美麗風景。

大埔大腸香腸、春捲 （和生店）

屏東市 和生路887號

電話 0912139199

屏東「多元文化講座及創意市集」

活動時間：每月第2週星期日下午2點到6點

活動地點：屏東市中山路61號(孫立人將軍行館)

（新聞轉載自新住民全球新聞網）