台灣夏季氣溫高熱、高濕　過敏大爆發　醫：要避開三大NG行為

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣中小學全面裝冷氣的議題尚未解決，緊接著７、８月氣溫和濕度又屢破新高，讓過敏族「氣候敏感」大爆發！醫師提醒，高溫濕熱的氣候是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，加上室內冷空氣的刺激，便容易造成人體免疫細胞過度活躍，產生打噴嚏、流鼻水等呼吸道過敏問題。

書田診所家醫科主治醫師陳柏臣表示，過去夏季是皮膚過敏旺季，但近來發現鼻過敏的門診人數明顯增加2-3成。醫師解釋，過敏體質的形成，是因為身體免疫細胞Th2活性較強，為了抵禦過敏原釋出組織胺造成紅腫、充血的現象。

根據研究，70%的免疫細胞都存在腸道中，因此腸道菌相是影響免疫細胞平衡的重要關鍵。醫生提醒，對抗過敏與腸道好菌息息相關，幫腸道養好菌也能透過飲食習慣、日常生活慢慢地培養。當過敏嚴重時，減少攝取肉類、油炸物、精緻甜食，平日也要盡量避免熬夜。透過輕鬆又方便的食物，如優酪乳、優格作為益生菌攝取的來源，搭配早餐飲品或是替代飲料飲用，就能在日常生活中持續補充腸道抗敏好菌，改善腸道環境。

人體腸道菌數高達100兆以上，其中10%-20%為好菌(益菌、共生菌)、20%壞菌(害菌、致病菌)、以及60-70%中性菌。醫師表示，腸道內的好菌需要時間和壞菌競爭，其中飲食習慣又與腸道菌相息息相關。飲食中多攝取富含膳食纖維的穀類、蔬菜和水果，可以提供好菌生長的環境，相反的，如果飲食中以油炸物、精緻甜點為主，壞菌就會容易變多。

NG一 : 吃肉吃的比蔬果多，難怪一肚子壞菌

根據調查，超過8成的過敏族不知道腸道菌相與過敏的關聯，而且平均每2個人就有1個人，每天攝取肉類的量比蔬果多。醫師提醒，若要戰勝有害菌，首先要留意均衡的飲食與脂肪的攝取，過量的肉類、脂肪會造成壞菌的增生，使腸內環境惡化，不利有益菌生存。

NG二：過敏還熬夜、壓力大，加劇過敏嚴重性

平均近9成過敏族有熬夜、壓力大的狀況。不規律的生活作息會讓腸道壞菌占優勢，腸內環境就會快速地惡化，導致免疫細胞無法取得平衡。

NG三：中斷抗敏體質養成，當心過敏捲土重來

儘管超過6成過敏族曾經透過攝取益生菌增加腸道好菌，但近8成過敏族並沒有天天攝取，而是斷斷續續或是過敏發作時才補充好菌。醫師解釋，腸道菌相無法立即改變，唯有透過持續補充益生菌和維持正常生活作息，在腸道內營造不利於壞菌生存的環境，維持腸道免疫屏障不被破壞，對於過敏才能有極大的助益。

醫師提醒，別小看中斷補充好菌的後果，由於菌叢生態時時在改變，若突然遭受壓力或飲食一不正常，會引發更嚴重的過敏！門診有一名男性，原本持續透過中西醫調整體質，覺得過敏稍微改善後，就沒有持續補充，一開始覺得都好好的，想不到有次和朋友聚餐大魚大肉後，竟誘發比過去更嚴重的過敏。另有一名女性上班族，透過吃益生菌和運動控制過敏，想不到升上主管後壓力太大，沒能維持補充好菌的習慣，鼻子嚴重過敏，腫的像蓮霧。

醫師建議，不論是補充益生菌或是改善腸道環境，好壞菌的爭奪需持續補充4-8周菌相會較為穩定。醫師也特別提醒，不是每一種益生菌都能平衡免疫細胞活性，想要補菌抗敏要先選對菌，像LGG菌、LP菌、NCFM菌經過許多研究證實有助於促進免疫細胞Th1活性，能輔助調整過敏體質。

另外，過敏與飲食十分相關，從日常飲食習慣調整菌相是比較能持之以恆的方法，像是早餐喝一瓶抗敏優酪乳，就能在日常生活中持續補充抗敏益生菌，幫助調整腸道菌叢的生態，在購買時可留意認明具有輔助調整過敏體質的菌種。

同時，民眾日常飲食建議多攝取富含維生素B群、C、D的蔬果，如：蘋果、酪梨、奇異果等，或是含有豐富礦物質的深綠色蔬菜，以及擁有Omega 3的小型魚類如鮭魚…等，打造適合益菌生長的環境。擁有好的菌加上好的腸道環境，相信更能有效對抗夏季過敏！