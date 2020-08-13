台灣企銀積極投入公益 從偏鄉外島到平原海線第15家、第16家樂齡學堂同日揭牌

台灣企銀關懷全台各地缺乏資源的地區，自2018年開始陸續於高雄、花蓮、苗栗、嘉義、金門、南投、雲林、屏東、桃園及台南等地贊助在地社區辦理銀髮樂齡學堂，每個據點都經多次探訪，傾聽長者的心聲，深入瞭解長者的需要，繼7月份贊助台南及嘉義二地揭牌，今(8月13日)緊接前往「彰化縣溪湖鎮忠覺社區發展協會」及「台中市清水區國姓社區發展協會」，再度於同一天揭牌成立2間銀髮樂齡學堂關懷據點，彰化縣洪榮章副縣長及立法院蔡其昌副院長亦到場共同參與揭牌典禮，現場並有多位企業大老及地方士紳齊聚一堂，以實際行動愛心捐贈，與臺灣企銀共同展現愛心攜手做公益。

台灣企銀長期以來關切銀髮議題，透過該行設立的公益信託基金，落實社區照顧、社會救助福利等目的，積極提供社區廚房設備修繕、食材補助及改善相關空間設施，協助長者以愉悅的心快樂過生活。

董事長黃博怡表示，台灣企銀成立超過一世紀，見證台灣經濟與文化變遷，與台灣社會共同成長，善盡企業社會責任一直是該行經營理念之一，觀察發現國內許多社區發展資源不足，該行贊助推動「銀髮樂齡學堂」，協助社區提供長者健康促進、快樂學習、幸福共餐等服務，以實際行動回饋在地。

黃董事長也提到，今日揭牌之據點分別為該行第15及第16家銀髮樂齡學堂， 台灣企銀的愛心自外島、偏鄉已擴及中部海岸線，擴大服務鄉鎮，提供更多照顧及資源，持續嘉惠在地長者。