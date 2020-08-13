【有影片】印度網站稱習近平為「習-特勒」 對比2人相同處、網友怒讚：太對了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印因邊境衝突，雙邊關係急劇惡化。印度新聞入口網站日前在一部影片中，將習近平與德國納粹領袖希特勒的統治歷程做對比，相似度驚人。影片中還稱習近平「將所謂中國夢轉化成威脅全球和平的擴張行為」，引發中國駐印度使館爆氣抗議。

《自由時報》報導，印度新聞入口網站《Strat News Global》8月1日發佈一支標題名為「習特勒？習近平模仿阿道夫‧希特勒！」（Xi-Tler? Xi Jinping Emulating Adolf Hiltler!?）的影片，吸引34萬人點閱。

影片將中國國家主席習近平與德國納粹領袖希特勒作對比，包括2人如何成為國家領袖、統治歷程等，並細數習近平上任以來種種爭議，包括將任期改為終身制度、引發南海爭議、派遣軍隊前往中印邊界拉達克、強制通過港版國安法、逮捕異議人士、放話武統台灣，製造混亂等內容，讓中國駐印度使館相當憤怒。

該網站創辦人兼知名媒體人尼汀（Nitin Gokhale）表示自己還接到使館發言人嵇蓉的抗議電話，並要求撤下影片道歉。

嵇蓉之後還用中國通訊軟體WhatsApp威脅尼汀，「若不刪除視頻（影片），將面對嚴重後果。」

尼汀則會回嗆，影片不可能刪除，但是我們接受中方批評或反駁，我們保證會完整公開你們的反駁信件。中印交鋒、互不相讓。