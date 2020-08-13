新北國中小新進教師產出型實作培訓 打造500位新血即戰力

新北市今(109) 年國中小新進教師及代理教師職前講習於本周陸續辦理， 特別邀請台灣家長教育聯盟林文虎理事長與教師團隊， 攜手合作為500多位新血教師們充電， 讓老師們在開學前能順利銜接本市教育環境， 為本市學生學習權益打拼。

教育局張明文局長表示，今年的研習不再是傳統的講述課程， 林文虎理事長與教師團隊以「學習、設計、試教」 三階段的產出型實作工作坊，力求即用式的課程設計， 現場也真的示範一堂公開課，並將新進教師分組， 讓新進教師從實戰授課上增能，並透過優良教師擔任隊輔經驗傳承， 無論講習之間有任何問題，都能給予直接的回饋。

此外，本市講習亦邀請課程專家教授班級經營技巧、 法律專家講授教師權益義務及校園實務案例，並安排學習共同體、 混齡教學的實務操作及實作分享等， 透過客製化教導及模擬演練的方式營造臨場感， 提升新進教師的實作力、應變力及專業力， 順利面對將來的種種挑戰。

新進教師們也建立分組教學社群，研習結束約好持續交流學習， 在初入校園的關鍵2年， 來自不同學校的新進教師間除了可以培養互助情誼，也能一起成長， 汲取彼此的教學經驗，激盪出更多元的教學風格及想法。

教育局表示，非常歡迎各位新進教師們進入新北教育的大家庭， 若有任何課程教學、班級經營、行政業務的疑難雜症， 都可以找到分組講師或同儕協助， 期許未來新進教師們都能在教育志業上實現自我目標。