新北國中小新進教師產出型實作培訓 打造500位新血即戰力

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市今(109)年國中小新進教師及代理教師職前講習於本周陸續辦理，特別邀請台灣家長教育聯盟林文虎理事長與教師團隊，攜手合作為500多位新血教師們充電，讓老師們在開學前能順利銜接本市教育環境，為本市學生學習權益打拼。
教育局張明文局長表示，今年的研習不再是傳統的講述課程，林文虎理事長與教師團隊以「學習、設計、試教」三階段的產出型實作工作坊，力求即用式的課程設計，現場也真的示範一堂公開課，並將新進教師分組，讓新進教師從實戰授課上增能，並透過優良教師擔任隊輔經驗傳承，無論講習之間有任何問題，都能給予直接的回饋。
此外，本市講習亦邀請課程專家教授班級經營技巧、法律專家講授教師權益義務及校園實務案例，並安排學習共同體、混齡教學的實務操作及實作分享等，透過客製化教導及模擬演練的方式營造臨場感，提升新進教師的實作力、應變力及專業力，順利面對將來的種種挑戰。
新進教師們也建立分組教學社群，研習結束約好持續交流學習，在初入校園的關鍵2年，來自不同學校的新進教師間除了可以培養互助情誼，也能一起成長，汲取彼此的教學經驗，激盪出更多元的教學風格及想法。
教育局表示，非常歡迎各位新進教師們進入新北教育的大家庭，若有任何課程教學、班級經營、行政業務的疑難雜症，都可以找到分組講師或同儕協助，期許未來新進教師們都能在教育志業上實現自我目標。