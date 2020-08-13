「2020愛傳承關懷演唱會」線上直播免費觀賞 演藝圈巨星雲集以愛傳承愛 傳遞台灣最美正能量

連續13年由新北市政府與台灣優質生命協會共同主辦 的「愛傳承關懷演唱會」，將於8月20日(四)下午3點至5點於 Facebook粉絲專頁「我的新北市」、「新北市文化局」、「 台灣優質生命協會」以直播方式星光閃耀登場。

在台灣優質生命協會的號召下， 新生代女神郭書瑤用心選了豐富多元的曲目演出， 不只為了現場弱勢孩童唱跳， 更也為了連線的長者們選了經典老歌演唱，精彩可期！ 另外台灣在地最美麗的歐巴桑陳美鳳更是歷年來最支持愛傳承的經典 女神級人物，人美心美的最佳代表， 兩位女神的演出也為台灣傳遞最美的正能量！

此外，今年也邀請到翁立友、葉璦菱、巫啟賢三位天王、 天后級的實力派唱將，讓直播節目精彩可期。 鮮少在直播演唱會演出的葉璦菱、久未露面的巫啟賢， 在方芳芳理事長力邀下排除萬難出席， 盼望在此時此刻疫情緊繃之際，透過歌聲療癒撫慰每一顆心靈。 而金馬影后楊貴媚也將在直播節目中驚喜現身， 為演唱會增添讓人耳目一新的風采。

愛傳承以「三代同堂」概念號召老中青三代藝人，包含方芳芳、 方駿、巴戈、天韻合唱團、向娃、李明依、巫啟賢、張瓊姿、張魁、 郭書瑤、翁立友、陳美鳳、葉璦菱、劉福助、 謝金晶等不同世代的重量級藝人共襄盛舉。考量疫情， 今年有別於以往辦理大型集會現場演出， 改以網路直播讓愛傳承的地域更無限制外， 更將貼心安排與新北市安養機構透過視訊連線互動， 安排外景主持人唐玲、藝鴒、余政鴻深入機構， 帶領長者在機構內與現場互動， 感受到最真切的社會關懷與他們專屬的演唱會！

新北市政府文化局表示，防疫期間對弱勢的關懷一樣不能間斷， 市府除了推動社會福利，文化局也將持續舉辦各項藝文展演活動， 讓文化藝術普及化，豐富市民心靈生活。 也歡迎全國關懷弱勢及熱愛音樂的朋友，8月20日鎖定「 我的新北市」臉書專頁，在線上傳遞愛傳承的力量， 鼓勵你我不分彼此一起打造愛的天堂！演唱會直播資訊可洽： 新北市政府文化局文化發展科，電話(02)2960-3456分 機4525，或逕上本局官方網站https://www. culture.ntpc.gov.tw/ 查詢。