中華電信5G旗艦新機Samsung Galaxy Note20資費出爐

中華電信今(13)日宣布5G旗艦新機皇Samsung Galaxy Note20，於109年8月28日正式開賣。 中華電信也是國內唯一銷售GalaxyNote20 5G全系列旗艦新機的電信業者。中華電信包裝了令人心動的「精采 5G購機」優惠方案，月繳1,399元(含)以上， Samsung Galaxy Note20 5G全系列新機享限時加碼折價3,000元，及1,000元振興 方案折價優惠，加上行動VIP客戶再享最高折5,000元， 可享購機最高折9,000元的優惠！ 活動期間自109年8月17日12點起至109年8月24日17 點止，同步開放中華電信網路門市及全台服務據點限量預購活動。

星粉於上述期間至中華電信完成預購，將可獲得限量預購禮「 Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機(原價5,990元)」。中華電信擁有4 G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，以實惠的價格， 體驗Galaxy Note20 5G系列搭載強大效能、進化S Pen的經典魅力，是您即刻預購的首選！

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G搭載1億800萬畫素億級相機、 支援8K高畫質的專業影片錄製需求，所擁有的超大記憶體及容量， 為星粉必備的頂級旗艦新機規格，中華電信身為國內電信領導品牌， 永遠不會讓星粉失望，此次攜手三星獨家銷售Galaxy Note20 Ultra 5G(12G/512G)，一次滿足星粉的心願。 中華電信獨家Galaxy Note20 Ultra 5G 512G，申辦精采5G月繳1,399元(30個月)購機方案， 限時加碼折價4,000元，專案價27,990元； 搭配指定舊機換新機方案最高可折13,000元， 頂規旗艦新機Galaxy Note20 Ultra 5G 512G只要14,990元，現省近32,000元。

另使用中華電信行動帳單代收服務，再送Google Play商店購物金900元及Google Play Points 1,000點的優惠、指定銀行信用卡享12期0利率。此外，5G 客戶年底前享免費體驗Hami Video 5G館；Hami VR、韓國The Show多視角節目及AR拍拍看等服務開台首年免費體驗，感受中 華電信「5G ing」！更多中華電信Galaxy Note205G全系列新機資費與預購訊息，請參閱https: //cht.tw/c/s6qk2