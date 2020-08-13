【8/15台灣高雄市長補選】投票注意事項與防疫須知

高雄市長補選號次依序為左起：(1號) 民進黨陳其邁、（2號) 民眾黨吳益政、（3號) 國民黨李眉蓁。 高雄市長補選號次依序為左起：(1號) 民進黨陳其邁、（2號) 民眾黨吳益政、（3號) 國民黨李眉蓁。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市民今年(2020年) 6月6日罷免前高雄市長韓國瑜，8月15日將舉行市長補選投票，這是台灣地方自治史上頭一遭。

高雄市第3屆市長補選3位候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁，15日投開票後，中選會將於21日公告當選人名單，勝出者任期約兩年4個月的。

中央社引述高雄市選舉委員會統計，這次選舉人數是230萬1597人，全市38個行政區中以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數的行政區是茂林區1524人。

選委會今天(13日) 也發布新聞稿提醒選民，高雄市第3屆市長補選將於本（8）月15日舉行投票，高雄市選委會提醒，投票日凌晨零時起，公職選罷法禁止從事競、助選言論，違反者，將被處以50萬元以上罰鍰。

根據選委會的統計，以往投票日競助選違規案例，高達9成以上都發生在臉書、LINE等社群平台，為避免在彈指之間就面臨超高罰鍰，市選委會主委楊明州再次提醒：

一、 要注意時間：許多民眾在臉書、LINE彼此分享選前之夜活動心得，被檢舉後才知道貼文時間已經跨越投票日(8/15)凌晨零時。

二、 要小心言行：即使是較為封閉性的社群，一旦被相關成員截圖檢舉，即使已經刪文，仍然無法改變違法事實。

三、 要細想代價：一時的貼文行為，如違規成立，代價就是50萬元起跳，相當於好幾個月的薪水。

投票日注意事項如下

→投票時間

2020年8月15日 (上午8時至下午4時)

→投票所需證件

記得攜帶口罩以及投票3寶：身分證、投票通知單、印章。

若沒帶印章，可以用簽名、蓋指印取代；沒帶投票通知單也可以投票，只是必須請選務人員在一大疊名冊中找出你的名字，比較費時。

→在哪裡投票？

高雄市長補選共設置1823個投開票所，民眾可到中選會網頁，進入「高雄市長補選投開票所查詢」頁面，選取戶籍所在的區及里或鄰，就會顯示投開票所地址，也可以進一步點選Google地圖掌握準確位置。

→ 防疫措施

配合2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎，新冠肺炎）防疫工作，中選會制定以下措施：

▲進入投票所需戴口罩

▲進入投票所須量體溫及手部消毒

▲排隊投票保持社交距離

▲居家隔離、居家檢疫民眾不得進入投票或參觀開票

▲有發燒症狀選民須登記姓名及聯絡方式，戴手套後由工作人員引導至專用遮屏投票

▲參觀開票採實聯制

其他在投票日禁止從事的行為

包括發（散）布民調、撕毀選票、將異物投入票匭、將選票攜出投票所、投票時在投票所內攝錄影，以及以罷免活動包裝競助選活動等。此外，在投票所四周30公尺內，不得有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票之行為，否則可能被處以徒刑、拘役或科罰金。

▲15日凌晨0時起，不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳。

▲不可以帶手機進入投票所（請放在投票所外暫時置放區），不可以拍照。

▲不可以亮票，不可以撕毀或攜出選票。

▲票匭不可以投入選票以外的其他物品。

▲不可以攜帶宣傳品去投票，也不可以穿戴選舉相關文字、圖像的服飾或物品。