最新！台灣SNQ標章2020首批保健食品通過名單出爐！

因為新冠肺炎疫情的關係，國人保健意識更增，營養保健食品業者也更加投注在訴求提升防護力的產品上，且注重科學實證及產品專業性。國內保健食品重要的評選機制「SNQ國家品質標章」，今日公告今年第一批通過評選的24項保健食品名單，其中以提升防護力產品為大宗，較特別的為產品劑型，首見滴丸型的葉黃素產品；此外添加「益源質」的益生菌產品能讓腸道好菌生長更快更好，也屬創新。

「SNQ國家品質標章」營養保健食品類評審召集人陳樹功指出，每年看到廠商持續追求創新，並在品質管控上力求嚴謹，甚至部分產品做到比法規要求的更多，也進行很多的試驗，這些都是國內保健食品業負責任的具體做法。例如與高雄醫學大學育成中心合作研發的葉黃素做成滴丸劑型，具有顆粒小、易吞服且好吸收的優點；在常見的益生菌產品方面，開始著重添加益源質，可加快好菌生成的速度；也有為了確保消費者食用益生菌時的菌數足量，業者評估菌數衰退的因素和速率，並進行多次嚴謹實驗，在製程上增加投料比率。綜前所述，不管是在劑型、成分和製程上都可見廠商對於產品品質的講究和用心。

此外，在產品設計上也可觀察到，由於高齡社會來臨，不少產品鎖定銀髮族精心設計配方如滴雞精、鴕鳥精等等，並注重提供好吸收的小分子型態成分例如胺基酸等，同時注意「適口性」，劑型上以液態和粉狀為主；此外，針對女性而設計的保健食品遠較男性保健品多，其中又以養顏飲品占多數。

面對市場上保健品琳瑯滿目或是行銷語言花俏的情形，「SNQ國家品質標章」營養保健食品類評審委員、成大生命科學系名譽教授張素瓊表示，通過SNQ評選的保健食品都有客觀的「科學實證」強調安全、品質和訴求，甚至使用專利原料或專利製程，顯見這是廠商對產品自我要求且深具信心的表現，民眾可依照自己的需求選擇合適的產品。

SNQ營養保健食品類一年公布二次評審通過名單，第二次評選階段將於8月31日截止收件，歡迎各項營養補充品、保健食品參與評選。如果民眾想查詢更多通過審查的保健產品，請上「SNQ國家品質標章」官網(www.snq.org.tw)。