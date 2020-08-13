美國智庫發表演講　蔡英文：優先推動台灣與美安全合作、貿易協定

總統蔡英文昨12日在美國智庫舉辦的視訊會議中發表演講（照片來源：總統府提供） 總統蔡英文昨12日在美國智庫舉辦的視訊會議中發表演講（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文昨（12）日晚間在美國智庫舉辦的視訊會議中發表演講，表示增進國防安全合作及簽訂自由貿易協定將是她第二任期在台美關係上的兩個優先目標。

蔡英文受邀在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）及美國進步中心（Center for American Progress）共同舉辦的視訊研討會發表演說，該場活動的主題為台灣在安全、外交、經濟領域上所面臨的挑戰，我國駐美代表蕭美琴也在華盛頓參與該場活動。

提及台美關係，蔡英文表示，在她的第二任期內，首要任務之一就是在區域的共同利益上，建立更具建設性的台美安全合作關係。

蔡英文指出，台灣在2019年的國防預算創歷年新高，占國內生產總值（GDP）的比例達百分之2.3，她也預期國防預算將持續調升，並將要求所有資源都花在刀口上。

蔡英文表示，政府將繼續尋求與中國的和平共存之道，避免兩岸關係惡化，但也必須有能力對抗脅迫，並確保兩岸互動不會危害台灣的自由、民主及現有生活方式。

台美關係第二項重要工作目標便是促進自由貿易協定（FTA）的談判與簽訂，「對於如何推進台美洽簽自由貿易協定，我們必須有清楚且具體的規畫；過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。」

蔡英文稱，「我相信台灣民眾可以瞭解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點；我們希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。」

在演說中，蔡英文也表達對香港局勢的關切，並呼籲世界各地的民主國家團結起來，捍衛共享的價值，「國際社會有責任發聲並採取行動阻止香港的自由消逝。」

「香港的遭遇印證了台灣站在民主及自由的最前線」蔡英文表示，只要理念相近民主國家團結一致，台灣終將克服挑戰，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。