中國婦人買新房發現少1間臥室！ 建商辯：當初蓋房子太急所以忘了....

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國1名劉姓婦人2017年在山東青島市買了一套三房兩廳的預售屋，並繳交定金。但2019年底到了該交屋時，建商卻遲遲不肯交屋。劉婦到該社區一看，發現他們買的房子居然變成2房2廳1衛，質問建商後，建商卻辯稱，「當初蓋房子太著急了，把建築藍圖弄錯了」

綜合中國媒體報導，劉姓婦人2017年與家人在山東青島市即墨區的某個預售屋公司看房子，由於房子還沒動工，他們只能先看仲介給的房型宣傳冊，在衡量家中人口及經濟狀況後，這家人預定了一套3房2廳的房子並繳交定金，房子預計將在2019年底完工。

但建商卻沒有如期交屋，劉姓婦人一家前往該小區查看時，發現原本應該是3房2廳的房子，硬生生變成2房2廳1衛，原本計劃當成臥室的書房居然只有95公分。

「這書房根本只有走廊大小！」，劉婦控訴。

劉婦聯絡當時買房的仲介，仲介確認劉婦看到的那套2房的房子就是先前定的那套，但不曉得為什麼會從3房2廳變成2房。

劉婦與仲介的微信對話（圖片翻攝自微信温州都市报）

劉婦與其他購買同房型的民眾與建築商對峙時，建商表示，原本蓋房子時，因為太著急了，拿錯了藍圖，所以30多個房型中，有5個房型出現錯誤。

建商說，因為劉婦購買的房型已經沒有了，如果劉婦想換成其他的3房2廳就必須按照現在的價格購買，讓劉婦相當氣憤。

多次協商未果後，劉婦決定投訴到當地監管部門，她先後撥打了青島市即墨區12345熱線與青島市12345熱線，均未得到答覆。隨後，她又撥打了山東省級政務服務投訴熱線，也沒有回應，讓她心灰意冷。

該新聞在中國網上發酵，引發大批網友批評「少了的那個房間放在領導家裡吧？」「蓋房子太著急了，那不曉得房子的質量是不是也很著急呢？」「笑死人了」「不按照設計圖施工，為什麼安檢可以審批過關呢？」

（圖片翻攝自微信温州都市报）