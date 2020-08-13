【從貝魯特看台灣】高雄港目前有8貨櫃硝酸銨　港務公司：已促業者提領並加強巡檢防護演練

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）黎巴嫩貝魯特港口儲存硝酸銨的倉庫，日前發生爆炸造成嚴重傷亡，引起國際關注。台灣港務公司立即檢視並指出，目前台灣3個港口有存放硝酸銨，已加強防護與巡檢。



貝魯特港8月4日因硝酸銨引發大爆炸, 傷亡慘重, 圖為一群大學生到災區幫忙善後 (美聯社)

貝魯特硝酸銨爆炸事件震驚全世界，安全儲運及防護問題更引發關注。台灣港務公司清查至6日截止，全台有53個貨櫃，其中高雄港有14個貨櫃。

中央社引述台灣港務公司行政副總經理王派峰指出，日前清查的貨櫃在12日晚上全部提領完；不過今天(13 日) 清晨又有8個裝置硝酸銨的貨櫃進入高雄港109號碼頭，港區不敢掉以輕心，對於安全戒備不鬆懈。

台灣港務公司13日指出，目前高雄港8個貨櫃儲放量的硝酸銨，已經催促業者趕快提領並加強巡檢及安全防護演練。

他指出，港區有危險物品的作業規範，雖然硝酸銨是國際海運所列危險品，但不是商港法的規範危險物品，再者，進口輸運有一定的防護設備等，港區也會戒備並要求業者依相關規定辦理及提領。

王派峰說，商港法第25條及商港務管理規則29條等規定，對於申報及裝卸貨都有完整的規範和管理，規定也要求對具有高度危險性的危險物品，應由貨物所有人備妥裝運工具，於危險物品卸船後立即運離港區等。

王派峰指出，港區針對於安全防護每年有定期演練，也有和業者的防災聯防，平常有安全巡檢等，航港局也有督導小組做安全應變處理。

據指出，硝酸銨(ammonium nitrate) 是肥料的原料之一，國內有少量進口。

3月下旬上任的台灣港務公司董事長李賢義，12日與媒體餐敘時，談到貝魯特港口發生大爆炸事件後，他立即請港務公司盤點台灣各港口儲存硝酸銨的數量，並轉請各分公司特別針對轄屬港口貨櫃集散站若有存放硝酸銨貨櫃的櫃場，加強安全防護與巡檢。

台灣港務公司統計，台灣有3個港口碼頭貨櫃存放硝酸銨，數量不定期會有變化，以6日為例，共53個，包括基隆港11個貨櫃、台中港28個貨櫃、高雄港14個貨櫃。

李賢義說，硝酸銨是一種危險的化學物質，但根據國際海運危險品分類，非屬商港法所列需24小時運離港區的高度危險品；在農業上可以用於生產肥料；在工業上則是炸藥的原料之一。

李賢義說，目前台灣港務公司都依照硝酸銨的儲存規定，符合緊閉、乾燥、避免受到光的照射、遠離可燃物及火源與熱源，同時每年辦理危險物品應變處置演練及教育訓練。

黎巴嫩首都貝魯特港口倉庫存放超過2700噸硝酸銨，因為未獲妥善處理而在8月4日發生大爆炸，至少釀成158人死亡、超過6000人受傷，摧毀貝魯特港一大片地區，引發憤怒民眾上街抗議。據悉該批易爆物質是自2013年遭扣押的一艘貨輪沒收而來。

貝魯特港負責人Hasan Qoreitem 和海關部長達哈爾 (Badri Daher) 都在7日遭到當局逮捕訊問。被捕的還有前任海關部長Shafik Merhi 。

現任海關部長達哈爾5日曾表示，他多次致函司法單位，要求搬走這些危險的化學物質，但司法單位都未回應。

黎巴嫩總理狄亞布(Hassan Diab)已經在當地時間10日晚間7時30分（台灣時間11日零時30分）發表全國演說，宣布內閣總辭。總統Michel Aoun雖然接受內閣總辭，但要求狄亞布內閣在新政府成立之前，暫時扮演看守的角色。