〈時評〉這樣的台灣還需要敵人嗎？

台人赴陸擔任社區主任助理的新聞爆發至今已逾一年 ，陸委會先前指國人擔任社區主任助理， 構成違反兩岸條例第33條第2項規定。圖為2... 台人赴陸擔任社區主任助理的新聞爆發至今已逾一年 ，陸委會先前指國人擔任社區主任助理， 構成違反兩岸條例第33條第2項規定。圖為2018年6月4 日舉行的廈門海滄台籍社區主任助理上崗儀式。 （中新社） 中央社 108年2月26日 (來源 中央社)

8月13日的自由時報，有三則牽涉台灣、中國情資諜報的相關新聞報導，標題分別是：「中校拍漢光訓練計畫 裝箱郵寄金門（頭版）」、「利誘國軍不抵抗 父子檔共諜竟緩刑（五版）」與「赴中任公職判免罰 立委轟行政法院越權（五版）」──相關情節分別是：（1）一名陸軍中校情報官，在漢光演習期間，以手機拍下部隊訓練計畫情資後裝箱郵寄至金門，疑意圖變賣圖利，此為本月遭軍、檢查獲的第二起現役軍人意圖洩漏情資的案例；（2）工黨主席與中校退役的父子倆，涉嫌為中國發展組織，獲台南地院判緩刑；（3）內政部先前依「兩岸人民關係條例」對赴中國擔任社區主任助理的27名台灣人（其中數人是台灣現任里長）開罰，案子到台北高等行政法院後，內政部的開罰遭北高行判決撤銷。

這真是扯到不行吧？對不起，還有更扯的！

8月11日，在台北東區扶輪社例會演講「兩岸關係與台灣安全」的一位老兄，聳人聽聞地嗆言，解放軍攻台「首戰即終戰」，這不是中國國務院發言人的大外宣，而是曾當過八年總統的馬英九先生的驚人之語。看來，2008年5月20日至2016年5月19日的那八年，貴為三軍統帥的是自認為「解放軍攻台，首戰即終戰」的馬先生，沒有率領台灣2350萬軍民向中國下跪投降，還真是對台灣太客氣了！？

在蔣介石、蔣經國的統治年代，為匪宣傳、知匪不報都是重罪，當匪諜被抓，沒直接槍斃是祖上績德；這情景，當年在蔣經國身邊貼身服務過的馬英九，於今應該記憶猶新。現在，中國對台灣敵視依舊，到中國當差的、當共諜的、販賣軍事情資給解放軍的，在某些法官大人眼裡，都是小事一樁，緩刑可也，甚至於長中國志氣、滅台灣威風的前總統都大有人在，直讓人納悶：這是那一國的軍人、法官、里長、總統？有這樣的軍人、法官、里長、總統，台灣還需要敵人嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授)