再爆黑心、中國製口罩　台灣連鎖通路遭殃　專業藥師教你如何分辨真偽！

開業藥師沈采穎呼籲，民眾選購口罩最好選擇政府衛生字號認證的醫療用口罩。 開業藥師沈采穎呼籲，民眾選購口罩最好選擇政府衛生字號認證的醫療用口罩。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著近日武漢肺炎境外移入案例增加，民眾擔心疫情再度爆發之下，市場上再現口罩搶購潮，但黑心口罩事件層出不窮，近期更有國家口罩隊品牌遭不肖人士盜用。資深藥師沈采穎表示，民眾在選購口罩時一定要看清口罩包裝上的標示、場地，確認是否為政府衛生字號認證的醫療用口罩。

針對近期口罩仿冒事件之事，台灣九大公協會之一的台灣藥品行銷暨管理協會(TPMMA)高孟熙理事長表示，在醫藥（醫材、藥品）供應鏈當中，從一開頭的原料生產再到藥廠製造，這過程都是經有嚴格法律規範，當醫藥品製作完成後，便進貨至醫院、藥局等通路，提供消費者使用。

然而在進貨至醫療院所的這部份，是由各大醫藥廠業務人員擔任醫藥行銷的角色，如此不僅易遭到不肖人事假借名義，醫院、藥局人員也無從辨別是真是假，反觀其他歐美國家，推廣醫藥行銷師認證，在政府與公協會推廣下已行之多年，不但在醫藥分級中扮演著醫藥產品品管監督的重要角色，也讓消費者買的無慮、用得安心。

所幸，目前台灣已有將近3,000人取得專業醫藥行銷師認證，有了醫藥行銷師與政府雙重認證把關，更能確保醫藥行銷人員銷售產品的履歷與來源，消費者們也能在選購時口罩時，更加安心選購。

沈采穎藥師呼籲，為防疫情再度爆發，平時的預防措施千萬不能掉以輕心，保持社交距離、公共場所配戴口罩、時常注意手部清潔不亂觸眼口鼻等，樣樣不能少。

由於假口罩風波不斷，民眾在選購口罩時一定要特別注意購買的口罩，是否為政府衛生字號認證的醫療用口罩，確認口罩包裝上的標示，必須有CNS檢驗標章以及BFE、PFE或VFE的過濾標章，另外也必須確認保存期限、相關使用說明以及購買註明MIT製造的產品，保障口罩品質。

沈采穎藥師說明，根據經濟部統計資料顯示，台灣目前每日的口罩產量約有1500萬片，不僅政府全力支援提升國家口罩隊產能，全台各大口罩製造商，如：中衛、3M、摩戴舒、南六、淨欣...等等，配合政府政策提升產量，保障我國人民口罩數量絕對充裕，民眾不必太過擔心，但也切忌勿貪小便宜，結果買到黑心假冒的口罩，得不償失。