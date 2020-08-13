美廉社急道歉　5萬盒醫療口罩開賣8分鐘全台灣完售

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近期國內武漢肺炎境外移入和不明感染源案例增，民眾又開始瘋搶口罩，美廉社今早開放預購盒裝口罩，各分店在清晨陸續湧現排隊人潮，台北五常店開店8分鐘即完售，讓其他排隊民眾相當傻眼。

美廉社備貨5萬盒醫療口罩 8/13全台灣門市開放預購

美廉社盒裝口罩開放預購消息一出，今天凌晨在全台分店出現不少排隊搶口罩的人潮，不少民眾帶著小孩、牽著狗到場排隊，還有人自備板凳，甚至有人兩三點就來排隊，光是台北五常店的排隊人潮就綿延近50公尺。

美廉社在早上7點半於臉書粉絲專頁貼文「請大家不要再排隊了！！抱歉抱歉，8分鐘！全台5萬盒 已經全賣光。我們會再努力進貨，再給各位更多服務。」店員也解釋，由於是全國同時開賣，各店平均只有個位數名額，因此開店不到10分鐘即完售。

網路上也出現批評的聲音，「排隊時都沒戴口罩，為何要買口罩呢？請把口罩留給會戴的人！」、「耍消費者的行銷手法，希望主管機關和權責單位能介入了解！」、「不事先告知單一門市配貨多少，引來一堆人排隊卻都買不到，當大家是傻子嗎？」。

對此，美廉社表示，對於沒買到的民眾實在很抱歉，因為這次是全台限量5萬盒，門市營業一到就開放預購，數量實在有限，會持續跟廠商協調，ㄧ有餘綽量體就會酌情釋出。

另外，美廉社亦是政府實名制口罩預購指定領取點，民眾仍可上網訂購後去美廉社取貨。