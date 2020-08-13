【違反國家安全法】試圖取得蔡總統健保就醫紀錄、藍綠兩黨內部資訊等　3名前國會助理涉共諜案遭訴

前國會助理李易諴（中），涉嫌加入中共國安部對台情蒐人員發展組織，交付外交部、陸委會等相關資料。中央社 前國會助理李易諴（中），涉嫌加入中共國安部對台情蒐人員發展組織，交付外交部、陸委會等相關資料。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達，涉嫌加入中國對台情蒐人員發展組織，企圖蒐集國民黨、總統健保資料、民進黨總統選舉等資訊。台北地檢署今天依違反國家安全法起訴3人。

檢方起訴指出，陳惟仁、林雍達於民國101年間前往澳門，與中國情報人員「黃冠龍」會談後，自101年至105年間在台發展組織，並收受金額不等的工作費。陳惟仁於103年間知道時任新聞記者的李易諴有資金需求，安排他到廣州與「黃冠龍」會面後，吸收李易諴為組織成員。

檢方表示，「黃冠龍」於104年間指示陳惟仁物色、引介中國國民黨黨工到中國，陳惟仁於106年間1月起密集聯繫國民黨張姓前國會助理，邀約赴中。張男同年3月間2度赴澳門、廣州與「黃冠龍」等人見面，並口頭說明國民黨內部資訊後，隨後未與陳男等人往來。

陳惟仁另於105年間透過張男結識國民黨國政會陳姓助理，佯以支付新台幣20萬元報酬，要陳男蒐集國政會內部關於國共論壇等內部非公務機密資料，交給陳惟仁轉交「黃冠龍」，成功吸收陳男為組織成員。

105年間，「黃冠龍」指示陳惟仁、李易諴布建人選取得警政署內部資料。曾擔任記者的李易諴出面與時任「周刊王」李姓記者接觸，希望透過李姓記者取得警政署內部的法輪功等反共團體活動情報。不過，李姓記者並未配合，也沒有前往中國與「黃冠龍」會面。

檢方指出，「黃冠龍」於106年間指示陳惟仁設法取得入出境及健保資料。陳惟仁、李易諴找上一名有資訊處理專業技術的黃姓男子，表示中國方面出價希望以駭客攻擊方式侵入健保資料庫，並取得總統蔡英文的健保就醫病例資料。不過，遭到黃男拒絕。

107年初，陳惟仁、李易諴想要吸收民主進步黨籍立法委員柯建銘的隨扈、新竹縣警察局彭姓員警，要求彭男利用進出柯建銘書房的機會，取得民進黨內部總統選舉相關情資，但彭男並未應允。2人吸收彭男未遂。

北檢認定，陳惟仁3人涉犯國家安全法為大陸地區公務機關發展組織既遂、未遂案、為中國地區公務機關刺探蒐集關於公務上應秘密之消息物品未遂罪，今天將3人起訴。

3人另被控試圖吸收不詳公務機關的公務員「老董」，以及總統府第一局第三科吳姓科員及外交部賴姓公務員。檢方認定罪嫌不足，但不另為不起訴處分。