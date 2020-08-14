簡又新專欄 – 澳洲森林大火 自然還是自燃

澳洲森林野火從2019年9月開始延燒，至今已燒掉十萬七千平方公里，面積相當於3個台灣面積大的森林，造成澳洲約140億元新台幣的損失，及約5億隻動物的喪生。有消息指出造成森林大火的原因，並非單純天然災害(如乾旱)，有可能是人為因素造成。

歷史上澳洲曾發生多次森林大火。1851年2月6日發生於維多利亞洲的「黑色星期四」事件(Black Thursday)，當日短短數小時，火場面積達500萬公頃，造成150萬隻牛羊死亡、奪走2條人命及大量經濟作物的損失。1898年維多利亞洲的「紅色星期二」(Red Tuesday)，一天的大火面積26萬公頃，火勢造成12人死亡、2000座建築物被燒毀。1936年在維多利亞洲的「黑色星期五」(Black Friday)，受強勁的北風影響，全州各地爆發多處火災，空污一路飄到紐西蘭。1944年維多利亞州爆發多起森林大火，火場面積約100萬公頃，造成15人死亡、500座建築物被燒毀。

森林野火是澳洲常發生的現象，但澳州政府常應對無措。澳洲執政黨低估災情，認為是長期乾旱及其他人為因素所造成。民間則認為大火延燒是全球暖化造成，應採取更積極方法應對，並盼以氣候緊急狀態(Climate Emergency)取代氣候變遷(Climate Change)。

全球發生的森林大火，需要您我極力守護，減緩災情。森林對於抵禦氣候變遷有莫大幫助，同時也是維持許多物種生存的家園，因此守護森林是必須堅持的目標。政府、企業與每個人都需為氣候變遷負起責任。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出