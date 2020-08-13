中國夏糧收購大減 主產區小麥少938萬噸、油菜籽少5.1萬噸

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國國家糧食和物資儲備局12日發布主產區夏糧收購進度，截至今年8月5日，主產區小麥累計收購4285.7萬噸，較2019年同期減少938.3萬噸，中國國家主席習近平前幾天便發出指示，稱要制止餐飲浪費行爲，此舉讓外界不得不懷疑是否陷入糧食危機。

中國國家糧食和物資儲備局12日發布主產區夏糧收購進度顯示，截至8月5日，主産區小麥累計收購4285.7萬噸，同比减少938.3萬噸，其中：河北收購355.9萬噸，同比减少93.5萬噸；江蘇收購1083.5萬噸，同比减少10.8萬噸；安徽收購592.9萬噸，同比减少222.4萬噸；山東收購661.4萬噸，同比减少54.4萬噸；河南收購912.4萬噸，同比减少538.8萬噸；湖北收購139.0萬噸，同比增加6.8萬噸。主産區油菜籽累計收購70.6萬噸，同比减少5.1萬噸。主産區早籼稻累計收購264.1萬噸，同比增加12.6萬噸。

中國官媒新華社11日報導，中國國家主席習近平發出的重要指示，稱要制止餐飲浪費行爲，並形容「餐飲浪費現象，觸目驚心、令人痛心！誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。」他還說，儘管中國糧食生産連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給他們敲響了警鐘。此舉，不得不讓外界懷疑，超過30%仰賴進口的中國是否已出現糧食危機。