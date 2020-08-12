林鄭月娥等官員被美國制裁　傳中國國銀暫停為其開戶以自保

中國在香港設有據點的大型國營銀行開始採取初步的措施，遵循美國對香港官員祭出的制裁令，以保住重要的美元融資管道和海外網路。

彭博引述知情人士的消息披露，在美國有業務的中國大型國營銀行，包括中國銀行、中國建設銀行、招商銀行，對於替香港特首林鄭月娥等11名遭華府制裁的官員開設新帳戶轉趨謹慎。當中至少有一家銀行已經停止這類作法。

消息人士表示，部分銀行已禁止透過美國的交易，過去可以立即處理的案件，現在必須由法遵部門審核通過。

花旗銀行等外資銀行已經暫停替香港客戶開戶，或者加強進行審查。

美中對峙升高之際，這類作法凸顯出華府利用美元在國際交易上的主導地位，向北京當局施壓。中國國營銀行必須保持進入全球金融市場的管道，特別是在疫情造成嚴重衝擊之際，北京當局必須仰賴這些銀行協助提振經濟。

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence.），截至2019年底，中國四大銀行擁有的美元融資達1.1兆美元。

美國7日宣布對林鄭月娥、香港警務處長鄧炳強，以及中國國務院港澳辦主任夏寶龍在內的11名香港和中國官員實施制裁，凍結他們在美國的資產。

這項命令禁止銀行和這些被打入制裁名單的官員有業務往來，否則將被禁止進入美國金融系統。