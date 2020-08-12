武漢肺炎疫情助攻數位化　新加坡市場攤販提供電子支付

新加坡政府推動數位轉型，過去2個月來，近2000個市場及小販中心攤販加入電子支付的行列；截至7月，累計共有5400個攤販提供電子支付，約佔市場及小販中心攤販總數的1/3。

新加坡共有1萬8000個市場及小販中心（hawker centre）攤販；小販中心又稱為熟食中心，是新加坡庶民美食的最佳去處。「海峽時報」（The Straits Times）報導，星國政府去年6月啟動小販數位轉型計畫，目標是在2021年年中之前，所有攤販都採用統一的電子支付系統。

這項計畫自去年推出後，原本已累計3500個攤販使用這項電子支付系統，過去2個月又新增1900個註冊用戶。

新加坡通訊及新聞部長易華仁（S. Iswaran）今天在一間小販中心受訪時表示，越來越多攤販採用電子支付令人備受鼓舞。

他說，電子支付不僅讓交易更有效率，「也讓我們開始數位化的過程，這是一種心態的轉變。所以如果我們能透過數位方式來處理電子支付等基本事項，我認為我們未來可以做更多」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創全球，為了因應疫情帶來的經濟及社會衝擊，新加坡政府今年加速推動數位化發展，其中包括5月在資訊通信媒體發展局底下成立新加坡數位轉型辦事處，推動小販數位化發展及培養長者數位技能等工作。

為鼓勵採用電子支付，加入這套系統的攤販可獲得每個月新幣300元（新台幣6430元）的紅利，共可領取5個月的紅利，但前提是這5個月內每個月的不用現金交易次數至少20次。

一名去年8月開始使用電子支付的小販中心攤販表示：「這對我們來說更方便，因為當客人來買東西時，我們不需要找零」。

另一名市場攤販說，雖然大部分的客人還是使用現金交易，但過去幾個月的確有越來越多人，特別是年輕族群，使用電子支付。