08/15早鳥優惠7折起 「月見」人團圓 王朝中秋「典藏」鉅獻

剛過完十二節氣之立秋，意味著一年一度的中秋佳節即將到來，中秋節必不可少的最是大人小孩都喜愛的月餅。今年台北王朝中秋禮盒以「月見」浪漫命名，寓意明月高掛，眺望皓月人團圓。即日起至10/01推出「月見·典藏」兩款中秋月餅禮盒，「經典月見禮盒」每盒6入裝售價NT$680；「古法典藏禮盒」每盒6入裝售價NT$780。獨家設計的外盒選用當下潮人喜愛的大象灰為主要基調，搭配簡潔線條及壓金點綴更顯低調奢華，時尚外型搭配顆顆匠心手作的美味月餅，讓您體面送禮更加分。為回饋廣大顧客的支持，自08/15~08/31訂購達10盒以上，即享7折早鳥大優惠；09/01~09/15訂購滿10盒以上，享8折早鳥優待；10/01前購買5盒以上同享89折回饋，送禮自用兩相宜，誠邀大家省荷包共度美好中秋佳節。

王朝遵循傳統手工技術，每顆月餅皆由主廚團隊手工製作，匠心打造的內餡及層層酥皮堆疊出豐富的細緻口感。「經典月見禮盒」精選棗泥核桃蛋黃酥、相思豆沙蛋黃酥及ＸＯ綠豆蛋黃酥經典口味，「棗泥核桃蛋黃酥」嚴選頂級紅棗與黑棗熬製香氣醇厚的棗泥搭配香脆的核桃，經典滋味歷久彌新；「相思豆沙蛋黃酥」採用宜蘭三星鴨蛋黃搭配香甜紅豆沙，甜而不膩入口即化；主廚特製XO醬首推「ＸＯ綠豆蛋黃酥」以鹹香入味，創新微辣搭配微甜綠豆沙激盪新滋味，欲罷不能的滿口香氣給您不一樣的中秋新選擇。

「古法典藏禮盒」保留廣受客人好評的秘製咖哩肉酥椪、古早滷肉綠豆椪及蓮蓉松子蛋黃酥。「秘製咖哩肉酥椪」將有機咖哩粉、薑黃粉與紅蔥頭完美融合嚼勁十足的肉脯，香味四溢最受咖哩愛好者青睞；主廚推薦「古早滷肉綠豆椪」選用梅花肉秘製而成搭配清爽綠豆沙內餡料及白芝麻；「蓮蓉松子蛋黃酥」採用進口湘蓮研製綿密蓮蓉，搭配香郁蛋黃讓人一試難忘，各種無法抵擋的好滋味，讓您一次完整擁有。