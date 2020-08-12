ITF台北國際旅展-線上旅展 七夕情人 Follow me

為協助受COVID-19(武漢肺炎)影響之觀光產業，亞洲最負盛名同時也是國內民眾最期待的ITF台北國際旅展，攜手台北國際觀光飯店、大型旅行社、觀光巴士、遊樂園業者首創ITF線上旅展(http://www.taipeiitf.org.tw/)，第二波【七夕情人 Follow me】登場，業者搶攻情人節商機，再推超狂優惠折扣，1人成行，2人也行，不管幾人都成行，要讓民眾以最划算的價錢一起奢華享受浪漫節日。

七夕情人節若沒時間規劃戶外遊程，又不想塞車、找停車位的話，建議找專業旅行社規劃，既輕鬆又能開心出遊。長汎旅行社所推出【北北基輕奢旅舒活2日】行程將前往霞海城隍廟，若單身者拜月老可求好姻緣，情侶拜拜則可求姻緣早成。之後再前往台灣最美海岸支線-八斗子車站、浪漫約會聖地潮境公園、探索炮子崙瀑布、深坑老街、基隆廟口、九份山城，品嘗在地美食饗宴，晚上入住長榮國際連鎖酒店1晚只要3,388元；山富旅行社推出人氣宜花１日深度漫遊，由蘇花改直奔花蓮，縱橫太魯閣及農村鐵牛體驗，每人也只要699元。

深耕入境旅行團多年的佳瑛旅行社推【七夕戀戀花語】專案，行程規劃前往巧克力雲莊DIY心型巧克力及享用情人套餐，並前往愛情車站-合興車站及苗栗花露休閒農場賞薰衣草和搭乘內灣小火車欣賞沿途優美景色，最後來個內灣老街進行山城老街巡禮，體驗當地客家小吃，只需3,999元，就是要讓情人度過充實浪漫的節日。宏祥旅行社則推出【你野是我的女王，給你一個浪漫情人節】專案含君品酒店一泊住宿遊程，安排走訪野柳地質公園(女王頭)、基隆中正公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、陽明山，最後入住台北君品酒店，下殺2,699元。

住宿用餐方面，若想給情人一個浪漫奢華的夜晚，台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」20樓INGE'S Bar & Grill推出精心設計情人節專屬菜單奢華絕美的情人節專屬套餐，再贈送兩杯Moet & Chandon粉紅香檳及一瓶雞精。270度居高臨下、擁抱台北市「千萬夜景」的美食盛宴，每人約NTD7,777；台北美福推出「甜蜜微醺」情人住房，雙人優惠價7,999元起，可享受米其林推薦頂級客房，入住提供GMT義大利餐廳價值6,160 元的「心屬義你」雙人套餐，另加贈兩杯精選紅酒(價值660元)，客房內提供法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶(價值450元)。雲朗觀光集團旗下君品酒店即推出【寵愛戀人 七夕情人節】住房專案，一泊二食7,700元還可升等入住行政套房，雙人享雲軒西餐廳自助早餐及頂級客房餐飲「加拿大龍蝦分享餐」，為戀人打造專屬甜蜜空間。

此外，六福居推出「七夕情人節Follow Me住房專案」，與情人入住都會景觀房一晚，還能使用配備齊全的時尚小廚房，再贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包，全部只要2,999元，超浪漫優惠2折。先在房內享受兩人浪漫用餐時光，翌日還能搭乘捷運暢遊台北約會去；台北凱撒大飯店「情人日常·像極了愛情」優惠專案，推買Checkers餐廳雙人自助晚餐即可免費入住全新裝修完的精緻雙人房乙晚（不含早），不到2折只要2,024元；北投亞太飯店七夕情人節，相約美人湯，雙人和室湯屋搭配綠漾下午茶2客，優惠價3,000元，立享近56折優惠。

台灣觀光協會請大家持續鎖定ITF線上旅展節慶 Follow me系列，線上旅展將持續集結全國觀光業者推出前所未有的組合商品直到9月底，陸續將推出【消暑度假 Follow Me】、【中秋雙十連假Follow Me】主題系列，想要以最划算的費用體驗奢華國旅的民眾千萬不要錯過！